Μετά τον Μάριους Γκριγκόνις που ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό, άλλος ένας προάγγελος παραμονής ήρθε δια στόματος Τζέριαν Γκραντ. Μιλώντας στην ιστοσελίδα Basket Inside, ο Αμερικανός γκαρντ δήλωσε ευτυχής στο «τριφύλλι» και πως βλέπει το μέλλον του στην ομάδα. Άλλωστε, από τα τέλη του 2023 υπάρχει η πληροφορία πως υπάρχει συμφωνία για νέο συμβόλαιο ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Παράλληλα εξήρε τον Εργκίν Αταμάν για την ελευθερία που δίνει στους παίκτες εν αντιθέσει με τον Έτορε Μεσίνα, που είχε στην Αρμάνι Μιλάνο, ενώ ξεκαθάρισε πως μεγάλος στόχος είναι η κατάκτηση της Ευρωλίγκας.

Αναλυτικά, ο Τζέριαν Γκραντ μίλησε για:

-την παράδοση που έχει η οικογένειά του στο μπάσκετ: «Η οικογένεια είναι το παν για μένα. Είναι ο λόγος που άρχισα να παίζω μπάσκετ και που συνεχίζω να παίζω ακόμη».

-το αν μετανιώνει για κάτι στην καριέρα του: «Ήταν σπουδαία εμπειρία να παίζω για 4-5 χρόνια στο ΝΒΑ. Δεν έχουν πολλοί την ευκαιρία να το κάνουν αυτό. Προφανώς εδώ μπορώ να κάνω τα πράγματα διαφορετικά, να έχω μια πιο πετυχημένη καριέρα, πράγμα που είναι πολύ σημαντικό».

-το πώς αξιολογεί τη σεζόν ως τώρα: «Είναι εξαιρετική. Είμαστε δεύτεροι στην Ευρωλίγκα και μου αρέσει ο τρόπος που παίζουμε».

-τη συνεργασία με τον Εργκίν Αταμάν: «Είναι καλά. Μας λέει τι να κάνουμε και εμείς το κάνουμε».

-το πώς είναι να παίζει στο ΟΑΚΑ και τη σχέση με τους φιλάθλους: «Είναι φανταστικά, είναι από τις καλύτερες ατμόσφαιρες που έχω βιώσει. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ».

-το αν έχουν φιλοδοξία την κατάκτηση της Ευρωλίγκας: «Σίγουρα, ο μεγάλος στόχος είναι αυτός. Σε αυτόν έχω εστιάσει κι εγώ».

-την αναγνώρισή του ως εκ των κορυφαίων αμυντικών στην Ευρωλίγκα: «Μου αρέσει πολύ! Σε κάθε λίγκα που μπορείς να διακριθείς και να θεωρηθείς από τους κορυφαίους σε κάποια, είναι ωραίο».

-το ποιος είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος που αντιμετώπισε: «Υπάρχουν κάποιοι σπουδαίοι γκαρντ, όπως ο Λάρκιν και ο Τζέιμς, που είναι από τους πιο δύσκολους να μαρκάρεις».

-το τι δεν πήγε καλά στη θητεία του στην Αρμάνι Μιλάνο: «Ήταν η πρώτη μου σεζόν στην Ευρωλίγκα. Δεν είναι εύκολο να παίζεις για τον κόουτς Μεσίνα, αλλά είναι καλός άνθρωπος».

-τις διαφορές μεταξύ Αταμάν και Μεσίνα: «Υπάρχουν διαφορές. Με τον κόουτς Αταμάν υπάρχει περισσότερη ελευθερία και πιστεύω πως αυτό με βοήθησε πολύ εμένα και τους άλλους γκαρντ να παίζουμε καλά».

-το αν βλέπει τον εαυτό του στον Παναθηναϊκό στο μέλλον: «Ναι, ελπίζω να το δούμε».

Πηγή: skai.gr

