«Ενεργοποιεί την ρήτρα αγοράς του Ακαϊντίν ο Παναθηναϊκός»

Δίνουν και παίρνουν εδώ και ένα 24ώρο τα δημοσιεύματα στην Τουρκία που θέλουν τον Σαμέτ Ακαϊντίν να παραμένει στο ρόστερ του Παναθηναϊκού και τη νέα σεζόν, μέσω της αγοράς του από τη Φενέρμπαχτσε.

Ως γνωστόν, ο Τούρκος σέντερ μπακ αγωνίζεται στο «τριφύλλι» με την μορφή του εξάμηνου δανεισμού από την «τσιμ μπομ», ενώ στη συμφωνία των δύο ομάδων προβλέπεται ρήτρα παραχώρησης του, ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ.

Ποσό το οποίο σύμφωνα με ρεπορτάζ τόσο του δημοσιογράφου Ζαφέρ Ερτάς όσο και του πολύ έγκριτου Εκρέμ Κονούρ αναμένεται να δαπανηθεί από πλευράς Παναθηναϊκού!

