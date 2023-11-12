Με ήττα ξεκίνησε την πορεία του στα ATP Finals ο Στέφανος Τσιτσιπάς.



Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας βρέθηκε σε πολύ κακή μέρα και ηττήθηκε 6-4, 6-4 από τον Γιανίκ Σίνερ, χωρίς να βρει σε κανένα σημείο του ματς τον καλό του εαυτό.

Η επόμενη μάχη του Τσιτσιπά για το κυνήγι της πρόκρισης στα ημιτελικά των τελικών είναι απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς την Τρίτη (14/11) στις 22:00.



Μετά τα πρώτα αναγνωριστικά games στο πρώτο σετ, ο Σίνερ έκανε τη διαφορά και κατάφερε το break για το 3-2. Στη συνέχεια κράτησε το σερβίς (4-2) και δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα, έχοντας ως κύριο όπλο το σερβίς του. Ο Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να αντιδράσει και έχασε με κάτω τα χέρια το πρώτο σετ με 6-4.



Ο Σίνερ συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο. Ξεκίνησε με break μετά από μεγάλη μάχη, έκανε το 2-0 με love game, ενώ απείλησε και στο τρίτο game. Έκανε το 40-0 με άνεση, με τον Τσιτσιπά να δείχνει μετά από ώρα αντίδραση, σβήνοντας τρία break points και μειώνοντας σε 2-1.



Σταδιακά ο Έλληνας πρωταθλητής άρχισε να ανεβαίνει, χωρίς και πάλι να βρει τον τρόπο να απειλήσει τον αντίπαλό του, που κράτησε τον έλεγχο και τελείωσε το ματς με 6-4 σε μία ώρα και 26 λεπτά.



