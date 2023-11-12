Ο 44χρονος κενυάτης Κίπτο αναδείχθηκε νικητής του εφετινού 40ού Μαραθώνιου δρόμου της Αθήνας, που σηματοδότησε την επιστροφή των ελίτ ξένων αθλητών με δυνατά ονόματα από την παραδοσιακή δύναμη των δρόμων, την Κένυα, ενώ ταυτόχρονα υπήρξε και Βαλκανικό πρωτάθλημα Μαραθωνίου.

Στις Γυναίκες νικήτρια αναδείχθηκε η Μαροκινή Σικάινα Αταμάνε, αφήνοντας δεύτερη την Ολυμπιονίκη της Κένυας Πέρες Γιέπτσιρτσιρ, ύστερα από δυνατή μονομαχία σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής.

Ο Έντουιν Κίπροπ Κίπτο ήρθε στην Αθήνα με τον τίτλο του φαβορί και τον δικαίωσε απόλυτα σημειώνοντας μάλιστα νέο ρεκόρ διαδρομής, καθώς κάλυψε την απόσταση σε χρόνο 2 ώρες 10 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα.

Ο Κίπτο έφτασε πρώτος στο Καλλιμάρμαρο στάδιο και γνώρισε την αποθέωση από τους χιλιάδες ανθρώπους που περίμεναν να χειροκροτήσουν τον πρώτο αθλητή και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες σε αυτόν τον κλασικό αγώνα.

Ο 30χρονος Μαραθωνοδρόμος έδωσε όλες τις δυνάμεις του στα τελευταία μέτρα και κατόρθωσε να κάνει δική του την καλύτερη επίδοση στην Αθήνα και ανήκε στον συμπατριώτη του Φέλιξ Κίπτσιρτσιρ, ο οποίος στις 9 Νοεμβρίου 2014 είχε τερματίσει σε 2:10.37.

Ο Κενυάτης δρομέας ήταν εξαρχής μέλος του προπορευόμενου γκρουπ κι έκανε την επίθεσή του στο 30ό χιλιόμετρο, όταν και κατάφερε να αποκτήσει ένα μικρό προβάδισμα το οποίο διατήρησε ως τον τερματισμό του στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο.

«Θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές που με κάλεσαν. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου. Δεν ήμουν καλά προετοιμασμένος, δεν περίμενα να κάνω το ρεκόρ. Πίεσα πάρα πολύ και τα κατάφερα», υπογράμμισε στις πρώτες δηλώσεις του ο νικητής της κλασικής διαδρομής.

Δεύτερος ήταν ο Κιλίμο Λόκιταμ και τρίτος ο Χένρι Τούκορ Κιτσάνα, αμφότεροι από την Κένυα, ενώ πρώτος Έλληνας αθλητής και, φυσικά, νικητής του Πανελληνίου πρωταθλήματος, που διεξάγεται στο πλαίσιο του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, ήταν για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Παναγιώτης Καραΐσκος, με επίδοση 2:22.37.

Ο Έλληνας πρωταθλητής κατόρθωσε να αποκτήσει μια διαφορά από τον Πιτσώλη περίπου στο 30ό χιλιόμετρο, αφήνοντας δεύτερο τον περυσινό νικητή.

«Είναι η ένατη συμμετοχή μου και ο ένατος τερματισμός, το τέταρτό μου μετάλλιο συνδυασμένο με ένα χρυσό μετάλλιο και μια ατομική επίδοση στην συγκεκριμένη διαδρομή. Είμαι πολύ χαρούμενος, είμαι πολύ δικαιωμένος. Ήξερα ότι είμαι σε καλή κατάσταση, ήθελα να το επιβεβαιώσω και σε μία κούρσα. Δεν στο υπογράφει κανένας ότι θα βγει και ότι θα είσαι καλά, βγήκε οπότε είμαι πολύ ικανοποιημένος και πολύ χαρούμενος», δήλωσε ο Καραΐσκος.

«Κλείνω και εγώ δέκα χρόνια μαζί με τον 40ο Μαραθώνιο, κλείνει ένας μεγάλος κύκλος, αύριο αρχίζει μία καινούρια μέρα, καινούρια ρεκόρ, καινούρια όνειρα και προχωράμε μπροστά».

Ο Χαράλαμπος Πιτσώλης τερμάτισε δεύτερος με χρόνο 2:23.34, ενώ τρίτος ήταν ο Γιώργος Μίνος με επίδοση 2:23.56.

Στις Γυναίκες, η Μαροκινή Σικάινα Αταμάνε έκανε την έκπληξη περνώντας πρώτη γραμμή του τερματισμού με χρόνο 2:31.52 και αφήνοντας δεύτερη την «χρυσή» Ολυμπιονίκη στο Τόκιο, την Κενυάτισσα Πέρες Γιέπτσιρτσιρ (2:32.19), με την οποία μονομάχησε στη μεγαλύτερη διάρκεια της διαδρομής.

Στην τρίτη θέση αλλά ταυτόχρονα και νικήτρια του Πανελλήνιου πρωταθλήματος ήταν η Ελληνίδα πρωταθλήτρια η Γκλόρια Πριβιλέτζιο, η οποία τερμάτισε σε 2:43.19.

Πηγή: skai.gr

