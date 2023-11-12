Νικολακόπουλος: «Οι αλλαγές που σκέφτεται ο Μαρτίνεθ απόψε στον Ολυμπιακό»

Τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, ενόψει του σημερινού αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης στην Αρκαδία για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League, μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



Συγκεκριμένα, ο ρεπόρτερ της ομάδας σχολίασε ότι με τον Ολυμπιακό να έχει στα τρία ντέρμπι μία ισοπαλία, μία ήττα και έναν μηδενισμό, με την αφαίρεση ενός βαθμούς, δείχνει πως αν μη τι άλλο πρέπει να συνεχίσει να κάνει ό,τι από την αρχή της σεζόν, τουλάχιστον να παίρνει τα υπόλοιπα παιχνίδια του, ειδάλλως δεν θα έχει νόημα άμα χάνει βαθμούς και σε αυτά.

Για την ενδεκάδα, είπε ότι ο Μαρτίνεθ δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του και δεν θα πρέπει να μας εκπλήξει τίποτα, ακόμα και να ξεκινήσει και ο Ιμπόρα βασικός αντί του τιμωρημένο (με κάρτες) Μαντί Καμαρά, περιμένουμε βασικούς τον Μασούρα, τον Ντόη (αντί του Πορόσο) και πιθανόν τον Ελ Καμπί (αντί του Γιόβετιτς), είναι υποψήφιος για το αρχικό σχήμα και ο Σκάρπα. Εξ άλλου ο Ποντένσε δεν βγάζει φρεσκάδα στα παιχνίδια.



Ακούστε το σχετικό απόσπασμα\

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.