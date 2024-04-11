Επιβλήθηκε του Αλεξάντερ Σβέρεφ (νούμερο 5 της παγκόσμιας κατάταξης) και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του τουρνουά που διεξάγεται στο Μόντε Κάρλο ο Στέφανος Τσιτσιπάς!



Ο Έλληνας τενίστας πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση και προηγήθηκε με 5-0 game στο δεύτερο σετ, έχοντας πάρει με 7-5 το πρώτο, με τον Γερμανό να επιστρέφει ισοφαρίζοντας σε 5-5, αλλά με τον Τσιτσιπά να βρίσκει τις λύσεις στο κρισιμότερο σημείο του αγώνα, πανηγυρίζοντας τελικά τη νίκη με 2-0 (7-5, 7-6(3)) και κλείνοντας ραντεβού με τον Χατσάνοφ στα ημιτελικά!

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους δύο αντιπάλους να προστατεύουν τα σερβίς τους μέχρι και το 2-2, με τον Γερμανό να «αγγίζει» το break στο πέμπτο game, αλλά με τον Τσιτσιπά να γλυτώνει από τρία break point, καταφέρνοντας τελικά να προηγηθεί με 3-2. Ο Σβέρεφ πλησίασε το break και στο έβδομο game του πρώτου σετ, όταν ο Στέφανος επέστρεψε περνώντας μπροστά με 4-3 ,ενώ αφού δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί δύο break point του για το 6-4, τελικά κατέκτησε το πρώτο σετ με 7-5 σε 57 λεπτά, «σπάζοντας» το σερβίς του αντιπάλου του δύο game αργότερα!

"It was an adventure of a lifetime" 🎢



From 5-0 up, @steftsitsipas discusses how he held off a spirited Zverev comeback in Monte Carlo... pic.twitter.com/veBvSE0EQk — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 11, 2024

Εκμεταλλευόμενος το μομέντουμ, ο Τσιτσιπάς μπήκε… φορτσάτος στο δεύτερο σετ, κάνοντας δύο συνεχόμενα break και παίρνοντας προβάδισμα με 5-0, ενώ στη συνέχεια είχε δύο match point, τα οποία όμως δεν αξιοποίησε. Σε εκείνο το σημείο ο Ζβέρεφ ξεκίνησε την αντεπίθεσή του, παίρνοντας πέντε διαδοχικά game για να ισοφαρίσει σε 5-5 και οδηγώντας την αναμέτρηση σε tie break. Εκεί, ο Τσιτσιπάς δεν έχασε τη συγκέντρωσή του, καταφέρνοντας τελικά να κατακτήσει το σετ με 7-6 (3), πανηγυρίζοντας τη μεγάλη νίκη!

Courtside as 2x champion @steftsitsipas completes a huge win over Zverev 🔥#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/GQ8EMhKA0b — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 11, 2024



Τα σετ: 7-5, 7-6 (3)

Taking the scenic route to victory🙃



The moment @steftsitsipas finally got over the line vs Zverev!

pic.twitter.com/djCIMAIqWB — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 11, 2024

