Παναθηναϊκός – Άλμπα: Το «status» του Τριφυλλιού στο παιχνίδι του Α’ γύρου

Παναθηναϊκός και Άλμπα έρχονται αντιμέτωποι το βράδυ της Πέμπτης (11/4 21:15) για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου στην Euroleague. Έχουν περάσει 5 μήνες από την τελευταία φορά όπου οι δύο ομάδες ήρθαν αντιμέτωπες και από τότε έχουν αλλάξει πολλά, κυρίως στο Τριφύλλι. Ήταν το πρώτο διπλό της σεζόν στη διοργάνωση και μάλιστα το σύνολο του Εργκίν Αταμάν είχε κάνει πειστική εμφάνιση επικρατώντας με τελικό σκορ 85-99.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.