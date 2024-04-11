Το συγκινητικό βίντεο του ΟΠΑΠ για τα 100 χρόνια της ΑΕΚ

Τι είναι η ΑΕΚ για τον κόσμο της; Τι ενώνει μια ομάδα με το κοινό της; Πόσο συνεκτικοί είναι οι δεσμοί της ΑΕΚ με το παρελθόν και τις καταβολές της;



Η κάμερα του ΟΠΑΠ περιηγήθηκε στην OPAP Arena και εξασφάλισε αποκλειστικά πλάνα από το υπό κατασκευή Μουσείο της ομάδας στη Νέα Φιλαδέλφεια, μίλησε με φίλους της ΑΕΚ που εκπροσωπούν διαφορετικές γενιές και ευχήθηκε στην μεγάλη κυρία του Ελληνικού Αθλητισμού Χρόνια Πολλά!



Δείτε το βίντεο:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.