Έχασε τελείως την ψυχραιμία του στην αναμέτρησή του με τον Κάρεν Χατσάνοφ ο Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Ρώσος τενίστας ηττήθηκε με 2-0 από τον συμπατριώτη του και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά που διεξάγεται στο Μόντε Κάρλο, έχοντας ένα τρομερό ξέσπασμα οργής κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ.

Συγκεκριμένα, μετά από ένα άσχημο χτύπημά του πέταξε με δύναμη τη ρακέτα του, ενώ στη συνέχεια στράφηκε προς τον έναν εκ των διαιτητών γραμμής, φωνάζοντάς εκνευρισμένος προς τον κομισάριο του αγώνα: «Δεν χρειάζεται γυαλιά, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν βλέπει τίποτα. Είναι κακός διαιτητής, δεν θα έπρεπε να βρίσκεται καν στο ταμπλό του τουρνουά».

