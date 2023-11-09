Τσακίρης: «Πέρα από τη φιλοξενία, η ΑΕΚ θέλει να... ανταποδώσει και το αποτέλεσμα»

Τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τη Μαρσέιγ, το βράδυ της Πέμπτης (9/11) στην OPAP Arena, μετέφερε ο Γιώργος Τσακίρης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και στην εκπομπή των Αντώνη Πανούτσου-Αντώνη Καρπετόπουλου.



Καταρχάς, ο ρεπόρτερ του σταθμού αναφέρθηκε στο πάρτι που έστησαν την Τετάρτη (8/11) στη Νέα Φιλαδέλφεια οι αδελφοποιημένοι οπαδοί των δύο ομάδων, τονίζοντας ωστόσο ότι η «Ένωση» πέρα από τη φιλοξενία, θέλει να ανταποδώσει και το… αποτέλεσμα της Μασσαλίας .

Στάθηκε, δε, στα αγωνιστικά πλάνα, εξηγώντας πως η πρώτη σκέψη του Ματίας Αλμέιδα γίνεται με επιθετική διάθεση, ενώ συμπλήρωσε πως όλα θα κριθούν (σε σχέση με το αρχικό σχήμα) και από την κατάσταση που βρίσκεται ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς.



Ακούστε το σχετικό απόσπασμα:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.