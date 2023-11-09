Νικολογιάννης: «Αν προηγηθεί ο Παναθηναϊκός θα έχει πιο εύκολο έργο»

Εξαιρετικά προσεκτικός αμυντικά θα πρέπει να είναι ο Παναθηναϊκός στο σημερινό παιχνίδι με τη Ρεν για να μπορέσει να διεκδικήσει τη νίκη επεσήμανε ο Τάσος Νικολογιάννης μεταφέροντας από τη Γαλλία το ρεπορτάζ του τριφυλλιού.

Ο ρεπόρτερ των πράσινων ανέφερε ότι οι παίκτες του Γιοβάνοβιτς εάν θα καταφέρουν να προηγηθούν τότε θα έχουν κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα για να πάρουν το αποτέλεσμα που επιθυμούν.

Υποστήριξε ότι είναι κάτι που θα μεταφέρει μεγάλο βάρος στους ώμους των παικτών της Ρεν, που έχουν έτσι κι αλλιώς πίεση λόγω των κακών αποτελεσμάτων στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Σχετικά με την 11άδα ο Τάσος Νικολογιάννης ανέφερε ότι… παίζονται 2-3 θέσεις.

Ακούστε το απόσπασμα με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού…

<br>

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.