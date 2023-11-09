Λογαριασμός
Αντύπας: «Απόλυτα συγκεντρωμένος στο σημερινό ματς ο Ολυμπιακός»

Ακούστε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή Αντύπα ο οποίος θα μεταδώσει το ματς του Ολυμπιακού με την Γουέστ Χαμ για τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Ολυμπιακός

Απόλυτα συγκεντρωμένοι στο σημερινό παιχνίδι με τη Γουέστ Χαμ και αποφασισμένοι να παλέψουν για τη νίκη στην Αγγλία είναι οι πάντες στον Ολυμπιακό. Αυτό επεσήμανε ο Ηρακλής Αντύπας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 μεταφέροντας το ρεπορτάζ της ομάδας ενόψει του σημερινού ματς για την 4η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Europa League.

Ο ρεπόρτερ των ερυθρολεύκων τόνισε ότι οι παίκτες έδειξαν τεράστια διάθεση στη χθεσινή προπόνηση την τελευταία πριν την αναμέτρηση, ενώ υπογράμμισε ότι κανείς στην ομάδα δεν δείχνει να… μείνει στο ματς με τον ΠΑΟΚ.

Σχετικά με την 11άδα εκτίμησε ότι ο Μαρτίνεθ θα επαναλάβει το τρικ με τα τρία χαφ, καθώς λειτούργησε εξαιρετικά στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση και ανέφερε τις επιλογές που είναι πιθανό να κάνει ο τεχνικός του Ολυμπιακού. Μάλιστα, υποστήριξε ότι έχουν προβάδισμα να ξεκινήσουν οι Γιόβετιτς και Μασούρας.

Ακούστε το σχετικό απόσπασμα με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού…
 

