«Πού είναι η μπάλα;» Μυθική γκάφα παίκτη της Τραμπζονσπόρ - Δείτε βίντεο

 Ο Στέφανο Ντένσβιλ... κοιμήθηκε και η Τραμπζονσπόρ δέχτηκε ένα αστείο γκολ από την Αλάνιασπορ.

Stefano Denswil

Εφιαλτικό βράδυ πέρασε η Τραμπζονσπόρ στην έδρα της Αλάνιασπορ χθες για το τουρκικό πρωτάθλημα.

Σε αυτό συνέβαλε και η απίθανη γκάφα από την οποία ήρθε το δεύτερο από τα τρία γκολ της νίκης των γηπεδούχων με 3-1.

Στο 38' ο γκολκίπερ Ουγκουρτσάν Τσακίρ έκανε την πάσα στον Στέφανο Ντένσβιλ, ο οποίος-ωστόσο-ήταν παντελώς αφηρημένος και δεν πήρε χαμπάρι.

Την αδράνεια του Ολλανδού άσου εκμεταλλεύτηκε ο Ογκούζ Αϊντίν που πέτυχε εύκολα το 2-0 αφήνοντας την ομάδα της Τραπεζούντας να ψάχνει να βρει τι συνέβη στη φάση.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Τουρκία ποδόσφαιρο
