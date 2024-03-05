Εφιαλτικό βράδυ πέρασε η Τραμπζονσπόρ στην έδρα της Αλάνιασπορ χθες για το τουρκικό πρωτάθλημα.



Σε αυτό συνέβαλε και η απίθανη γκάφα από την οποία ήρθε το δεύτερο από τα τρία γκολ της νίκης των γηπεδούχων με 3-1.



Στο 38' ο γκολκίπερ Ουγκουρτσάν Τσακίρ έκανε την πάσα στον Στέφανο Ντένσβιλ, ο οποίος-ωστόσο-ήταν παντελώς αφηρημένος και δεν πήρε χαμπάρι.



Την αδράνεια του Ολλανδού άσου εκμεταλλεύτηκε ο Ογκούζ Αϊντίν που πέτυχε εύκολα το 2-0 αφήνοντας την ομάδα της Τραπεζούντας να ψάχνει να βρει τι συνέβη στη φάση.

Ce but GAG dans le championnat turc. 🇹🇷😮



Stefano Denswil (Trabzonspor) déconnecte totalement et Alanyaspor en profite ! ⚽️



🎥 @beINSPORTS_TR



pic.twitter.com/WAusa0aQJS March 4, 2024

