Ικανοποίηση επικρατεί στις τάξεις του Ολυμπιακού, μετά την άνοδο της ομάδας στην 3η θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, μετά τη νίκη επί του Βόλου στο Καραϊσκάκη.



Μετά την κλήρωση που έγινε στα γραφεία της Λίγκας, οι Πειραιώτες έχουν μπροστά τους ένα νέο απαιτητικό πρόγραμμα, αφού την Πέμπτη υποδέχονται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, θα φιλοξενήσουν την Κυριακή τον Παναθηναϊκό στο φαληρικό γήπεδο και την άλλη Πέμπτη θα παίξουν στη Σερβία με τους Ισραηλινούς.

για το αν θα γίνει αποδεκτό το αίτημα του Γκουστάβο Πογέτ για αναβολή της 2ης αγωνιστικής των playoffs, για να έχει λίγες μέρες περισσότερες τους διεθνείς.Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, από τη μεριά του,για την εικόνα που είχαν απέναντι στους Θεσσαλούς, αλλά είχε να κάνει καισε ορισμένους παίκτες για κάποια πράγματα που δεν του άρεσαν.«Θα μιλήσουμε για τα πράγματα που περίμενα ότι θα ήμασταν καλύτεροι και είδα στο πρώτο ημίχρονο ότι έπρεπε να έχουμε διαφορετική συμπεριφορά. Τόσο σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία της μπάλας και κυρίως στις κοντινές μας πάσες, όσο και στον τρόπο με τον οποίο κινηθήκαμε στην επίθεση, τελειώνοντας τις φάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Βάσκος θα πάει με ροτέισον και στα τέσσερα μεγάλα παιχνίδια και ειδικά στα τρία που ακολουθούν, με τις εκτιμήσεις να θέλουν τον προπονητή να επιλέγει την ίδια ενδεκάδα με εκείνη που παρέταξε στη Βουδαπέστη, με την παράλληλη επιστροφή του Φορτούνη που δεν έπαιξε στα ματς με Παναιτωλικό (ενοχλήσεις) και Βόλο (τιμωρία).

