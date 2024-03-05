Παναθηναϊκός: Όλα για όλα στο ντέρμπι με Ολυμπιακό

Η κλήρωση των playoffs έκανε ξεκάθαρο στον Παναθηναϊκό τον… μονόδρομο που μπορεί να τον οδηγήσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οι «πράσινοι» ξεκινούν το μίνι πρωτάθλημα των δέκα αγωνιστικών όχι μόνο ως τέταρτοι, αλλά και με τρία σερί ντέρμπι, απέναντι στον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή στο «Γ. Καραϊσκάκης», αλλά και εν συνεχεία κόντρα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στη Λεωφόρο.



Είναι προφανές πως αυτή η τριάδα αγώνων θα κρίνει πολλά για το «τριφύλλι», που θέλει να αρχίσει με νίκη στο Φάληρο την αντεπίθεση τίτλου, ειδάλλως αν δεν τα καταφέρει θα βρεθεί ήδη σε δύσκολη θέση και θα έχει την υποχρέωση να πάρει τα ντέρμπι με τους δύο δικεφάλους στην έδρα του για να μείνει ζωντανό.

έδωσε ρεπό χθες και σήμερα στους παίκτες του κρίνοντας πως αυτό θα τους αποσυμπιέσει πριν αρχίσουν τα playoffs. Η προετοιμασία θα αρχίσει ουσιαστικά την Τετάρτη στο «Καλαφάτης» και το θετικό είναι πως με εξαίρεση τον, που δεν αναμένεται να προλάβει την πρεμιέρα αλλά πάει για τη δεύτερη αγωνιστική, καθώς και τον τιμωρημένο, όλοι οι άλλοι παίκτες θα είναι διαθέσιμοι. Ο Αράο εξέτισε την ποινή του, ενώ ετοιμοπόλεμοι αναμένεται να είναι μετά τους τραυματισμούς τους οι Χουάνκαρ και Σένκεφελντ, συνεπώς η αμυντική γραμμή αναμένεται να έχει πολλές αλλαγές.

