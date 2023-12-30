Ο 37χρονος Γάλλος τερματοφύλακας Ούγκο Γιορίς, έλυσε το συμβόλαιό του με την Τότεναμ, της οποίας τα χρώματα φοράει από το 2012, για να ενταχθεί στο τους Λος Άντζελες FC.

Ο σύλλογος του βόρειου Λονδίνου, του οποίου ήταν αρχηγός για οκτώ χρόνια, θα αποθεώσει τον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2018 παρουσία του, πριν από τον αυριανό (31/12) αγώνα πρωταθλήματος εναντίον της Μπόρνμουθ στο στάδιο της Τότεναμ.

O πρώην παίκτης της Νις και της Λιόν εξέφρασε την επιθυμία να ανακαλύψει «κάτι άλλο» μετά από έντεκα σεζόν στο Λονδίνο.

Η τελευταία εμφάνιση του Γιορίς ήταν στις 23 Απριλίου. Στη συνέχεια αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο στη βαριά ήττα με 6-1 από τη Νιούκαστλ στην Premier League, τραυματισμένος στον μηρό. Αυτό το πρόβλημα τον έκανε να χάσει ολόκληρο το τέλος της περασμένης σεζόν.

Ο πρώην διεθνής με 145 συμμετοχές (ρεκόρ στη Γαλλία), που αποσύρθηκε από την εθνική ομάδα μετά την ήττα στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 από την Αργεντινή, θα αγωνιστεί για τουλάχιστον μία σεζόν με τους Λος Αντζελες FC, φιναλίστ του τελευταίου πρωταθλήματος MLS.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

