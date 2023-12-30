Για αυτό πήρε τον Λημνιό ο Παναθηναϊκός

Ημέρες εξελίξεων στον Παναθηναϊκό. Το «τριφύλλι» προχώρησε μέσα στις γιορτές σε αλλαγή προπονητή, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να αποτελεί παρελθόν και τον Φατίχ Τερίμ να τον διαδέχεται. Ο Τούρκος προπονητής αποτελεί με κάθε επισημότητα τον νέο τεχνικό των «πράσινων», καθώς και υπέγραψε το συμβόλαιό του και παρουσιάστηκε από την ΠΑΕ, ενώ ο έδωσε το στίγμα του, κάνοντας τις πρώτες του δηλώσεις.

Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την πρώτη του προσθήκη ενόψει Ιανουαρίου, ανακοινώνοντας τον Δημήτρη Λημνιό, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο 3,5 ετών. Είναι μία κίνηση, η οποίέχει ολοκληρωθεί εδώ και 15-20 ημέρες. Είχε ανάψει το… πράσινο φως και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τη συγκεκριμένη μεταγραφή, ενώ ήταν ενήμερος και ο διάδοχός του.

Ο Λημνιός δεν αποκτήθηκε για να προσφέρει άμεσα, αλλά μακροπρόθεσμα, ενώ ένας από τους βασικούς λόγους που εντάσσεται στο δυναμικό του Παναθηναϊκού είναι για να τονωθεί το ελληνικό στοιχείο της ομάδας. Οι άνθρωποι του συλλόγου έχουν πάρει αυτήν την απόφαση εδώ και καιρό, με τον Λημνιό να αποτελεί ευκαιρία βάσει του συγκεκριμένου σκεπτικού.

