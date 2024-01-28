Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τοπίο στην ομίχλη: Κανείς δεν είδε το γκολ στο Βενέτσια-Τερνάνα

Ορατότης... μηδέν στο Βενέτσια-Τερνάνα για την Serie B.

ομίχλη

Η χθεσινή αναμέτρηση της Βενέτσια με την Τερνάνα για την Serie B διεξήχθη μέσα σε πυκνή ομίχλη. Ειδικά προς το τέλος του αγώνα, η ορατότητα ήταν πολύ χαμηλή, πλησιάζοντας το... μηδέν.

Ο Τζανλούκα Μπούζιο στο 84' πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, αλλά ήταν τόσο δυσδιάκριτο, που μέχρι ακόμη κι ο εκφωνητής του γηπέδου μπερδεύτηκε ανακοινώνοντας από τα μεγάφωνα πως σκόρερ ήταν... άλλος, ο Νίκολας Πιερίνι.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ποδόσφαιρο ομίχλη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark