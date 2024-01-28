Τοπίο στην ομίχλη: Κανείς δεν είδε το γκολ στο Βενέτσια-Τερνάνα

Η χθεσινή αναμέτρηση της Βενέτσια με την Τερνάνα για την Serie B διεξήχθη μέσα σε πυκνή ομίχλη. Ειδικά προς το τέλος του αγώνα, η ορατότητα ήταν πολύ χαμηλή, πλησιάζοντας το... μηδέν.

Ο Τζανλούκα Μπούζιο στο 84' πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, αλλά ήταν τόσο δυσδιάκριτο, που μέχρι ακόμη κι ο εκφωνητής του γηπέδου μπερδεύτηκε ανακοινώνοντας από τα μεγάφωνα πως σκόρερ ήταν... άλλος, ο Νίκολας Πιερίνι.

