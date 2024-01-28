Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός: Αυτά λένε τα στατιστικά για το ντέρμπι, τα νούμερα τρελάθηκαν…

Το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό δεσπόζει στην 20η αγωνιστική της Super League. Δείτε κάποια στατιστικά που προκαλούν... ενδιαφέρον  

παο

Όταν πρόκειται για τέτοιες ιστορικές ομάδες με πρωταγωνιστικό ρόλο στο Ελληνικό Ποδόσφαιρο, η προϊστορία τους είναι πολύ πλούσια. Οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες για 74η φορά στην έδρα του «Δικέφαλου του Βορρά». Μέχρι στιγμής η παράδοση είναι υπέρ του ΠΑΟΚ με 36 νίκες. Ισοπαλία σημειώθηκε σε 16 αναμετρήσεις ενώ το Τριφύλλι έφυγε 22 φορές νικητής από την Τούμπα.

Το παρελθόν ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι γεμάτο συγκλονιστικές αναμετρήσεις. Σε 45 ματς στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ μετράει 23 νίκες, το «τριφύλλι« έχει νικήσει 14 φορές και 8 ματς έχουν σταματήσει στην ισοπαλία. 

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr 

Πηγή: paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark