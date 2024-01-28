ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός: Αυτά λένε τα στατιστικά για το ντέρμπι, τα νούμερα τρελάθηκαν…

Όταν πρόκειται για τέτοιες ιστορικές ομάδες με πρωταγωνιστικό ρόλο στο Ελληνικό Ποδόσφαιρο, η προϊστορία τους είναι πολύ πλούσια. Οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες για 74η φορά στην έδρα του «Δικέφαλου του Βορρά». Μέχρι στιγμής η παράδοση είναι υπέρ του ΠΑΟΚ με 36 νίκες. Ισοπαλία σημειώθηκε σε 16 αναμετρήσεις ενώ το Τριφύλλι έφυγε 22 φορές νικητής από την Τούμπα.

Το παρελθόν ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι γεμάτο συγκλονιστικές αναμετρήσεις. Σε 45 ματς στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ μετράει 23 νίκες, το «τριφύλλι« έχει νικήσει 14 φορές και 8 ματς έχουν σταματήσει στην ισοπαλία.

