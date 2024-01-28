Αράο: Το κλειδί που φέρνει… τούμπα τις πιθανότητες στο ντέρμπι

Το «τριφύλλι» δεν έχει τα έχει πάει καλά στα ντέρμπι φέτος, με μοναδική νίκη αυτή κόντρα στον Ολυμπιακό. Οι «πράσινοι» πέρυσι δημιούργησαν… «ιστορικό» στην Τούμπα που δείχνει πως και σήμερα μπορούν να το κάνουν ξανά. Σε ένα ματς που ο νικητής παίρνει την πρώτη θέση στην βαθμολογία και τρομερή ψυχολογία για την συνέχεια.

Ο Αράο θα «ξεκλειδώσει» την νίκη

Ο Γουίλιαν Αράο έχει παίξει σε όλα τα ντέρμπι του Γενάρη ως στόπερ και τα έχει καταφέρει άψογα, όντας κυριαρχικός στον ρόλο του και προσφέροντας ταυτόχρονα τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Σε παιχνίδια δύσκολα και κρίσιμα όπως αυτά με τον Ολυμπιακό για τον θεσμό του κυπέλλου, αλλά και με την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, ο Βραζιλιάνος έδωσε ηρεμία και ασφάλεια στο κέντρο της άμυνας και ήταν εκ των κορυφαίων της ομάδας του Τερίμ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.