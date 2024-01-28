ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός: Ντέρμπι κορυφής στην Τούμπα

Η ώρα για το μεγάλο ντέρμπι της 20ής αγωνιστικής της Stoiximan Super League έφτασε, αφού ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στην άδεια Τούμπα τον Παναθηναϊκό (20:30, NovaSports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6), σε μια αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων που ισοβαθμούν στην κορυφή.

Ξεκινώντας από τους γηπεδούχους, ο «δικέφαλος του βορρά» έχει αφήσει πλέον εντελώς στο παρελθόν την ήττα από τον Άρη, μετρώντας έκτοτε 4 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Μάλιστα, οι τρεις τελευταίες (ΠΑΣ, Βόλος στο πρωτάθλημα, Πανσερραϊκός στο Κύπελλο Betsson) ήρθαν με... σούμα 13 τερμάτων, με τους Θεσσαλονικείς να μοιάζουν πραγματικά ασταμάτητοι στο επιθετικό τρίτο.

Πλέον, ο ΠΑΟΚ ψάχνει μια μεγάλη νίκη που θα τον οδηγήσει και πάλι στη... μοναξιά της κορυφής, ενώ παράλληλα επιζητά να αποδείξει πως μπορεί να δείξει ανάλογα εντυπωσιακό πρόσωπο και στα ντέρμπι, καθώς έχει νικήσει μόλις μία φορά σε τέτοιο, και συγκεκριμένα στον θρίαμβο του «Καραϊσκάκης». Στα μεγάλα πλεονεκτήματα του συνόλου του Ραζβάν Λουτσέσκου, είναι πως δεν είχε μεσοβδόμαδο παιχνίδι για το Κύπελλο Betsson, επομένως θα υποδεχτεί πιο ξεκούραστος τους «πράσινους».

Όσον αφορά τα αγωνιστικά νέα των γηπεδούχων, αυτοί δεν μπορούν να υπολογίζουν στους διεθνείς Γουίλιαμ Τρόοστ-Εκόνγκ και Αλί Σαμάτα, αλλά και στους Αντελίνο Βιεϊρίνια και Ιβάν Νάσμπεργκ. Όλοι οι υπόλοιποι, θα είναι κανονικά στην αποστολή, οι οποία απαρτίζεται από τους εξής: Κοτάρσκι, Ζίβκοβιτς, Σάστρε, Κεντζιόρα, Κουλιεράκης, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ράφα Σοάρες, Τσιγγάρας, Σβαμπ, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Μάρκος Αντόνιο, Μουργκ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Α.Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ,Μπράντον, Τζίμας.

Από την άλλη πλευρά, σε τελείως διαφορετική κατάσταση βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν το τελευταίο διάστημα μια σχετική αστάθεια λόγω της ενσωμάτωσης του συστήματος ενός νέου προπονητή, των νέων μεταγραφών αλλά και των πολλών τραυματισμών, με αποτέλεσμα την απροσδόκητη ήττα με σκορ 2-1 από τον Ατρόμητο στη Λεωφόρο, για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Betsson.

Η κούραση του «τριφυλλιού» από τα συνεχόμενα κομβικά παιχνίδια είναι δεδομένη, ωστόσο θα πρέπει η ομάδα του Φατίχ Τερίμ να συνέλθει γρήγορα, αφού μετά την Τούμπα ακολουθεί η ρεβάνς με τον Ατρόμητο (31/01) και αμέσως μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο (04/02). Το θετικό, για τον Παναθηναϊκό, είναι πως θα πάει ενισχυμένος στην Τούμπα, αφού επέστρεψαν στην αποστολή σημαντικοί παίκτες, προσθέτοντας βάθος στο σύνολό του.

Όπως και ο ΠΑΟΚ, έτσι και οι «πράσινοι» θέλουν το τρίποντο που θα τους αφήσει μόνους πρώτους, ενώ έχουν επίσης μεγάλο κίνητρο για μια νίκη σε ντέρμπι, η οποία ακόμη δεν έχει έρθει στη φετινή σεζόν. Με εξαίρεση το ματς με τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης» που δεν ολοκληρώθηκε, ο Παναθηναϊκός έχει μία ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ, μια ήττα και μία ισοπαλία με την ΑΕΚ, και μία ήττα από τον Άρη. Ωστόσο, είναι σαφές, ειδικά βάσει συνθηκών, πως οι «πράσινοι» σίγουρα δεν θα έλεγαν... όχι και σε μία ισοπαλία στην Τούμπα, η οποία θα τους διατηρούσε στην πρώτη θέση, έστω και σε τριπλή ισοβαθμία με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ (αν νικήσει τον ΟΦΗ).

Σχετικά με τα αγωνιστικά νέα των φιλοξενούμενων, ο Τερίμ θα έχει κανονικά στη διάθεσή του τον Φώτη Ιωαννίδη, αλλά και τους Άνταμ Τσέριν, Αλεξάντερ Γερεμέγεφ που επέστρεψαν στην αποστολή. Από την άλλη, εκτός παραμένουν Χουάνκαρ, Σεμπαστιάν Παλάσιος και Μπαρτ Σένκεφελντ. Αναλυτικά, η αποστολή των «πρασίνων» απαρτίζεται από τους εξής: Λοντίγκιν, Ντραγκόφσκι, Ξενόπουλος, Βαγιαννίδης, Ρουμπέν, Ζέκα, Ιωαννίδης, Μπακασέτας, Μπερνάρ, Λημνιός, Τσέριν, Μαντσίνι, Ούγκο, Γεντβάι, Αϊτόρ, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Αράο, Ακαϊντίν.

Πιθανές ενδεκάδες:

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε, Μπάμπα, Κεντζιόρα, Kουλιεράκης - Μεϊτέ, Οζντόεφ - Τάισον, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς - Μπράντον.

Παναθηναϊκός (Τερίμ): Λοντίγκιν, Βαγιαννίδης, Μλαντένοβιτς, Γεντβάι, Αράο - Κώτσιρας, Βιλένα, Μπακασέτας - Αϊτόρ, Μαντσίνι, Ιωαννίδης.

Διαιτητής: Ρόχιτ Σάγκι

Βοηθοί: Ίτερλαντ, Γκρένεβικ

4ος: Γκορτσίλας

VAR: Χάγκεν, Νικολακάκης

