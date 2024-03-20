Το τρόπαιο του UEFA EURO 2024 επισκέπτεται την Πέμπτη την Αθήνα

Στο Ζάππειο Μέγαρο θα βρίσκεται η κούπα του UEFA EURO 2024 σε μία εκδήλωση ανοιχτή για το κοινό το απόγευμα της Πέμπτης 21/3 από τις 15:00 έως τις 20:00.

Εκεί σε περιμένει για να φωτογραφηθείς μαζί του το κύπελλο του EURO, με πολλές εκπλήξεις και δώρα, όπως διπλά ταξιδιωτικά πακέτα* για την κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού, που θα γίνει στη Γερμανία!

Το event διοργανώνεται από τη Stoiximan, επίσημο χορηγό του UEFA EURO 2024 και μας προσκαλεί όλους να είμαστε εκεί!

Το ταξίδι για τη Γερμανία, έχει ήδη αρχίσει. Η επιβίβασή σου σε αυτό, γίνεται στο Ζάππειο την Πέμπτη.

