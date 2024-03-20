Ερυθρός Αστέρας-Παναθηναϊκός: Ο πρώτος «τελικός» στο Βελιγράδι

Μία δύσκολη αποστολή περιμένει τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Βελιγράδι, για την επιστροφή στις νίκες στην Ευρωλίγκα.

Μετά την ήττα στο ντέρμπι των «αιωνίων» από τον Ολυμπιακό, στο ΣΕΦ, οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν τον Ερυθρό Αστέρα (20/3, 21:30, www.sportfm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, Novasports Prime) στη «Σταρκ Αρίνα», για την 30ή αγωνιστική.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είναι στο 18-11 και «μάχεται» για την είσοδο στην τετράδα, ενώ από την άλλη εκείνη του Γιάννη Σφαιρόπουλου βρίσκεται στο 10-19 και η συμμετοχή της μέχρι το τέλος της φετινής διοργάνωσης είναι λίγο… διαδικαστική. Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, το «τριφύλλι» είχε επικρατήσει με το άνετο 82-65 στο ΟΑΚΑ.

Την προηγούμενη αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι του Φαλήρου. Τα πολλά λάθη και η αστοχία δεν επέτρεψαν στο «τριφύλλι» να πάρει κάτι από το ΣΕΦ και έτσι γνώρισε την ήττα με σκορ 71-65, χάνοντας και την ισοβαθμία, καθώς οι Πειραιώτες είχαν πάρει και το ματς του πρώτου γύρου στο Μαρούσι.

Λίγες ημέρες αργότερα, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είχε το εκτός έδρας ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ, για τη Stoiximan Basket League. Εκεί, οι «πράσινοι» ήταν ανώτεροι από την αρχή μέχρι το τέλος, παίρνοντας την άνετη νίκη με σκορ 89-73. Από ‘κει και πέρα, τα προβλήματα δεν λείπουν για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Εκτός παραμένουν οι Κώστας Αντετοκούνμπο και Λούκα Βιλντόσα, οι οποίοι δεν ακολούθησαν την αποστολή στην πρωτεύουσα της Σερβίας.

Από την άλλη, ο Ερυθρός Αστέρας είναι σε μία μίνι… κατηφόρα στην Ευρωλίγκα. Αυτή την στιγμή, η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου μετράει πέντε σερί ήττες. Την προηγούμενη αγωνιστική φιλοξένησε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Αν και είχε το προβάδισμα για τρία δεκάλεπτα, στο τέταρτο επέτρεψε στην «ομάδα του λαού» να κάνει επιμέρους σκορ 19-31 και να φύγει με τη νίκη με σκορ 84-80. Μερικά 24ωρα αργότερα, οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου άρπαξαν την ευκαιρία που είχαν στην Αδριατική λίγκα και ξέσπασαν. Συγκεκριμένα, αντιμετώπισαν εκτός έδρας την Τσιμπόνα, την οποία συνέτριψαν 82-59.

Ωστόσο και ο Ερυθρός Αστέρας έχει σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα. Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του ηγέτη της Μίλος Τεόντοσιτς, ενώ εκτός θα είναι ακόμη τρεις περιφερειακοί και συγκεκριμένα οι Γιάγκο Ντος Σάντος, Μπράνκο Λάζιτς και Νίκολα Τόπιτς. Μάλιστα, ο Βραζιλιάνος γκαρντ θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και είναι άγνωστο το πότε θα επιστρέψει στη δράση.

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Χουάν Κάρλος Γκαρθία (Ισπανία), Πιότρ Παστούσιακ (Πολωνία) και Κρίσταπς Κονσταντίνοφς (Λετονία).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.