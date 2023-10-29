Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σοκαριστική στιγμή στο Άλκμααρ-Ναϊμέγκεν: Κατέρρευσε μέσα στο γήπεδο ο Ντοστ - Δείτε βίντεο

Ο Μπας Ντοστ κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του Άλκμααρ-Ναϊμέγκεν, αλλά ευτυχώς αποχώρησε έχοντας τις αισθήσεις του

Μπας Ντοστ

Σοκ με τον Μπας Ντοστ. Ο 34χρονος επιθετικός κατέρρευσε μέσα στον αγωνιστικό χώρο στο 90'+1' του Άλκμααρ-Ναϊμέγκεν. Ο έμπειρος φορ αποχώρησε έχοντας τις αισθήσεις του.

Δείτε το βίντεο με τη στιγμή που ο ποδοσφαιριστής καταρρέει: 

...........

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ποδόσφαιρο Ολλανδία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark