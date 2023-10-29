Σοκ με τον Μπας Ντοστ. Ο 34χρονος επιθετικός κατέρρευσε μέσα στον αγωνιστικό χώρο στο 90'+1' του Άλκμααρ-Ναϊμέγκεν. Ο έμπειρος φορ αποχώρησε έχοντας τις αισθήσεις του.

Δείτε το βίντεο με τη στιγμή που ο ποδοσφαιριστής καταρρέει:

AZ Alkmaar - NEC Nijmegen maçında Bas Dost bir anda yere yığıldı, çevresi sarıldı.



Kötü bir şey olmamasını umuyoruz 🙏🏻 pic.twitter.com/TloFLSGT4n — Football Critix (@footballcritix) October 29, 2023

