Οπαδικό επεισόδιο μεταξύ οπαδών του ΠΑΟΚ και του Άρη σημειώθηκε πριν από λίγο στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, λίγο μετά τις 15:30, οπαδοί του ΠΑΟΚ που επέστρεφαν με μοτοσικλέτες από το γήπεδο της Μίκρας ήρθαν σε συμπλοκή με τους οπαδούς του Άρη που βρίσκονταν στη συμβολή της οδού Βούλγαρη με τη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Στη θέα των αστυνομικών τα εμπλεκόμενα άτομα αποχώρησαν. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν ανθρωποκυνηγητό ατόμων που συμμετείχαν στην επίθεση στα στενά της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν γίνει τουλάχιστον 10 προσαγωγές ατόμων.

Πηγή: Thestival.gr



