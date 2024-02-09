Λογαριασμός
Το «Μπερναμπέου» θα φιλοξενήσει αγώνα NFL το 2025

Όπως ανακοινώθηκε, το ιστορικό γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης, «Σαντιάγο Μπερναμπέου», θα φιλοξενήσει ένα παιχνίδι του NFL τον Νοέμβριο του 2025

Μπερναμπέου

Ένα παιχνίδι NFL θα φιλοξενήσει το 2025 το «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Όπως ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα, το πρόσφατα ανακαινισμένο γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης θα ανοίξει τις πύλες του για να υποδεχθεί δύο ομάδες του αμερικάνικου ποδοσφαίρου, οι οποίες θα κοντραριστούν στο ιστορικό γήπεδο της ισπανικής πρωτεύουσας τον Νοέμβριο του επόμενου έτους.

