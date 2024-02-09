Το «Μπερναμπέου» θα φιλοξενήσει αγώνα NFL το 2025

Ένα παιχνίδι NFL θα φιλοξενήσει το 2025 το «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Όπως ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα, το πρόσφατα ανακαινισμένο γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης θα ανοίξει τις πύλες του για να υποδεχθεί δύο ομάδες του αμερικάνικου ποδοσφαίρου, οι οποίες θα κοντραριστούν στο ιστορικό γήπεδο της ισπανικής πρωτεύουσας τον Νοέμβριο του επόμενου έτους.

The first-ever regular season NFL game in Spain will be played at the iconic Santiago Bernabéu Stadium in 2025, home of @realmadrid! 🇪🇸 #NFLMadridGame



¡El primer partido de temporada regular de la NFL en España se jugará en el icónico Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid! pic.twitter.com/Xsk34cvBoR — NFL (@NFL) February 9, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.