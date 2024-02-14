Λογαριασμός
Θετικός ο ΠΑΟΚ στο αίτημα του Ολυμπιακού για αναβολή

Διατεθειμένος να συναινέσει στην αναβολή του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό είναι ο ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με όσα μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου υπάρχει και προσχέδιο για νέα ημερομηνία του ματς  

Θετικός στο ενδεχόμενο αναβολής του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό είναι ο ΠΑΟΚ.

Όπως μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, ο «δικέφαλος του Βορρά» σκοπεύει να δεχθεί το αίτημα που κατέθεσαν οι Πειραιώτες να γίνει σε άλλη ημερομηνία το ματς (ώστε να διευκολυνθούν στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις).

Μάλιστα τόνισε ότι υπάρχει ήδη ένα προσχέδιο για το πότε μπορεί να διεξαχθεί η αναμέτρηση, σύμφωνα με το οποίο θα μπορούσε να οριστεί στις 28/2 (με ταυτόχρονη μεταφορά ολόκληρης της εμβόλιμης αγωνιστικής που προβλέπεται τότε).

Σε κάθε περίπτωση ξεκαθάρισε πως για ν’ αναβληθεί το ντέρμπι της προσεχούς αγωνιστικής θα χρειαστεί διευρυμένη πλειοψηφία στο Δ.Σ. της λίγκας και συγκεκριμένα να υπερψηφιστεί η συγκεκριμένη πρόταση από τουλάχιστον 10 ομάδες.

