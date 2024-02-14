Αίτημα στη Σούπερ Λίγκα για αναβολή της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ κατέθεσε ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» πρόκειται να αντιμετωπίσουν την Κυριακή (18/2, 20:30) τον «δικέφαλο του Βορρά» στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, αλλά ζήτησαν να μεταφερθεί σε άλλη ημερομηνία το ματς, λόγω των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων.



Ο συνεταιρισμός ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθεί έκτακτο ΔΣ την Πέμπτη (15/2) στις 15:45, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παραπάνω. Υπενθυμίζεται ότι οι Πειραιώτες φιλοξενούν αύριο (15/2, 19:45) τη Φερεντσβάρος για το Conference League, την Κυριακή (18/2) αντιμετωπίζουν τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας, ενώ στη συνέχεια δίνουν τη ρεβάνς (22/2) με τους Ούγγρους εκτός έδρας.

Η ενημέρωση της Σούπερ Λίγκας



Ανακοινώνεται ότι αύριο Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2024, στις 15:45, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.



Το μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης έχει ως ακολούθως:



- Από 13/2/2024 αίτημα της ΠΑΕ Ολυμπιακός περί αναβολής του αγώνα «ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός», που έχει οριστεί για την 18/2/2024 (ώρα 20.30), εκ νέου ορισμός αυτού και τυχόν συνεπαγόμενες αλλαγές στον ορισμό αγώνων των επόμενων αγωνιστικών της κανονικής περιόδου (24η, 25η και 26η αγωνιστική) και στο ετήσιο συνοπτικό πρόγραμμα πρωταθλήματος Super League 1 ανδρών.

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση συγκαλείται με εφαρμογή της προθεσμίας σύγκλησης 24 ωρών, κατά το άρθρο 20 παρ. 1 του καταστατικού του Συνεταιρισμού, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, καθώς το ως άνω ζήτημα αφορά, μεταξύ άλλων, τον επικείμενο αγώνα «ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός» που έχει οριστεί για την Κυριακή 18/2/2024.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.