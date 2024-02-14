Λογαριασμός
Έπεσε στα πέναλτι κόντρα στην Ουγγαρία και θα παίξει με Ισπανία για το χάλκινο η Εθνική Γυναικών

Η Εθνική Γυναικών έμεινε εκτός τελικού από την Ουγγαρία στα πέναλτι (13-11), και τώρα θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στον μικρό τελικό με την Ισπανία (16/02, 10:30) για το Παγκόσμιο της Ντόχα  

Πόλο γυναικών

Ο αγώνας

Η Εθνική Γυναικών μπήκε δυνατά και έβγαλε συνεχόμενες άμυνες, ενώ πήρε προβάδισμα 0-1 με πέναλτι της Νίνου, το οποίο κέρδισε η Ελευθεριάδου. Η Ουγγαρία ισοφάρισε γρήγορα, με την Πάρκες να νικά από κοντά την Διαμαντοπούλου, όμως η Ελλάδα με τη Νίνου να κινείται έξυπνα από κοντά έβαλε μπροστά την Εθνική με 1-2, πριν σκοράρει ξανά με την τρίτη της προσπάθεια για το 1-3. Η Βάλι εκμεταλλεύτηκε την αργή επιστροφή των Ελληνίδων και μείωσε σε 2-3 στην κόντρα, ενώ η Ουγγαρία εκμεταλλεύτηκε λίγο αργότερα την παίκτρια παραπάνω και ισοφάρισε σε 3-3 με την Λέιμετερ.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου οκταλέπτου, η Πάρκες πήρε ριμπάουντ μετά από δοκάρι και έβαλε για πρώτη φορά μπροστά την Ουγγαρία με 4-3. Η Ελλάδα έχασε συνεχόμενες ευκαιρίες λόγω σπουδαίων αποκρούσεων της Μάγκιαρι, όμως τελικά κατάφερε να ισοφαρίσει σε 4-4, με την Ελευθερία Πλευρίτου να εκμεταλλεύεται την παραπάνω. Η Γιαννοπούλου έκανε το ίδιο ακριβώς με εντυπωσιακό σουτ για το 4-5 της Εθνικής, ενώ η Χυδηριώτη έγραψε το 4-6 μέσω VAR, αφού στην αρχή το τέρμα δεν είχε μετρήσει. Οι Ουγγαρέζες έβγαλαν αντίδραση με τη μονίμως επικίνδυνη Πάρκες, που μείωσε σε 5-6, ενώ η Γκάρντα με εντυπωσιακό σουτ από τα 6μ. διαμόρφωσε το 6-6 του ημιχρόνου.

Στο τρίτο οκτάλεπτο, η Νίνου με αδιανόητο γκολ από πολύ μακριά έβαλε ξανά μπροστά την Ελλάδα με σκορ 6-7, με τη «γαλανόλευκη» να βγάζει συνεχόμενες σπουδαίες άμυνες, υποβοηθούμενη και από τις αποκρούσεις της Διαμαντοπούλου. Η Εθνική Γυναικών έχασε συνεχόμενες ευκαιρίες στην παίκτρια παραπάνω, όμως η Ουγγαρία δεν έκανε το ίδιο λάθος και ισοφάρισε σε 7-7 με τη Ζίλαγκι.

Στο ξεκίνημα του τελευταίου οκταλέπτου, οι δύο ομάδες έχασαν συνεχόμενες επιθέσεις, χωρίς να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που έδιναν η μία στην άλλη. Τελικά, η Ουγγαρία ήταν αυτή που πήρε το προβάδισμα, με ωραίο σουτ της Ζίλαγκι από μακριά για το 8-7, όμως η Ελευθεριάδου επανέφερε την ισοπαλία πολύ γρήγορα (8-8) στην παραπάνω. Η Ελλάδα έβγαλε την άμυνα και στην επίθεση η Μυριοκεφαλιτάκη την έβαλε μπροστά με τεράστιο γκολ για το 8-9, όμως η Ουγγαρία ισοφάρισε σε 9-9 με τη Λέιμετερ λίγο πριν τη λήξη, στέλνοντας το ματς στα πέναλτι.

Στη... ρουλέτα, οι Μαγυάρες κατάφεραν ευστοχήσουν σε 4 πέναλτι και με την Μαγκιάρι να αποκρούει δύο εκτελέσεις (Ελευθεριάδου, Β. Πλευρίτου) πήραν το εισιτήριο για τον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσουν τις ΗΠΑ.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 6-6, 7-7, 9-9, 13-11 (πεν.)

Ουγγαρία (Μίχοκ): Μάγκιαρι, Ζίλαγκι 2, Βάλι 1, Γκουρισάτι, Μάχιου, Πάρκες 3, Μάτε, Κέζτελι, Λέιμετερ 2, Ριμπάνσκα, Γκάρντα 1, Νέζμελι, Χόρβατ.

Ελλάδα (Καμμένου): Διαμαντοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου 1, Χυδηριώτη 1, Ελευθεριάδου 1, Μαργαρίτα Πλευρίτου, Ξενάκη, Ασημάκη, Πάτρα, Νίνου 4, Βασιλική Πλευρίτου, Γιαννοπούλου 1, Μυριοκεφαλιτάκη, Σταματοπούλου.

Πηγή: sport-fm.gr

