Ο αγώνας

Η Εθνική Γυναικών μπήκε δυνατά και έβγαλε συνεχόμενες άμυνες, ενώ πήρε προβάδισμα 0-1 με πέναλτι της Νίνου, το οποίο κέρδισε η Ελευθεριάδου. Η Ουγγαρία ισοφάρισε γρήγορα, με την Πάρκες να νικά από κοντά την Διαμαντοπούλου, όμως η Ελλάδα με τη Νίνου να κινείται έξυπνα από κοντά έβαλε μπροστά την Εθνική με 1-2, πριν σκοράρει ξανά με την τρίτη της προσπάθεια για το 1-3. Η Βάλι εκμεταλλεύτηκε την αργή επιστροφή των Ελληνίδων και μείωσε σε 2-3 στην κόντρα, ενώ η Ουγγαρία εκμεταλλεύτηκε λίγο αργότερα την παίκτρια παραπάνω και ισοφάρισε σε 3-3 με την Λέιμετερ.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου οκταλέπτου, η Πάρκες πήρε ριμπάουντ μετά από δοκάρι και έβαλε για πρώτη φορά μπροστά την Ουγγαρία με 4-3. Η Ελλάδα έχασε συνεχόμενες ευκαιρίες λόγω σπουδαίων αποκρούσεων της Μάγκιαρι, όμως τελικά κατάφερε να ισοφαρίσει σε 4-4, με την Ελευθερία Πλευρίτου να εκμεταλλεύεται την παραπάνω. Η Γιαννοπούλου έκανε το ίδιο ακριβώς με εντυπωσιακό σουτ για το 4-5 της Εθνικής, ενώ η Χυδηριώτη έγραψε το 4-6 μέσω VAR, αφού στην αρχή το τέρμα δεν είχε μετρήσει. Οι Ουγγαρέζες έβγαλαν αντίδραση με τη μονίμως επικίνδυνη Πάρκες, που μείωσε σε 5-6, ενώ η Γκάρντα με εντυπωσιακό σουτ από τα 6μ. διαμόρφωσε το 6-6 του ημιχρόνου.

Στο τρίτο οκτάλεπτο, η Νίνου με αδιανόητο γκολ από πολύ μακριά έβαλε ξανά μπροστά την Ελλάδα με σκορ 6-7, με τη «γαλανόλευκη» να βγάζει συνεχόμενες σπουδαίες άμυνες, υποβοηθούμενη και από τις αποκρούσεις της Διαμαντοπούλου. Η Εθνική Γυναικών έχασε συνεχόμενες ευκαιρίες στην παίκτρια παραπάνω, όμως η Ουγγαρία δεν έκανε το ίδιο λάθος και ισοφάρισε σε 7-7 με τη Ζίλαγκι.

Στο ξεκίνημα του τελευταίου οκταλέπτου, οι δύο ομάδες έχασαν συνεχόμενες επιθέσεις, χωρίς να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που έδιναν η μία στην άλλη. Τελικά, η Ουγγαρία ήταν αυτή που πήρε το προβάδισμα, με ωραίο σουτ της Ζίλαγκι από μακριά για το 8-7, όμως η Ελευθεριάδου επανέφερε την ισοπαλία πολύ γρήγορα (8-8) στην παραπάνω. Η Ελλάδα έβγαλε την άμυνα και στην επίθεση η Μυριοκεφαλιτάκη την έβαλε μπροστά με τεράστιο γκολ για το 8-9, όμως η Ουγγαρία ισοφάρισε σε 9-9 με τη Λέιμετερ λίγο πριν τη λήξη, στέλνοντας το ματς στα πέναλτι.

Στη... ρουλέτα, οι Μαγυάρες κατάφεραν ευστοχήσουν σε 4 πέναλτι και με την Μαγκιάρι να αποκρούει δύο εκτελέσεις (Ελευθεριάδου, Β. Πλευρίτου) πήραν το εισιτήριο για τον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσουν τις ΗΠΑ.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 6-6, 7-7, 9-9, 13-11 (πεν.)

Ουγγαρία (Μίχοκ): Μάγκιαρι, Ζίλαγκι 2, Βάλι 1, Γκουρισάτι, Μάχιου, Πάρκες 3, Μάτε, Κέζτελι, Λέιμετερ 2, Ριμπάνσκα, Γκάρντα 1, Νέζμελι, Χόρβατ.

Ελλάδα (Καμμένου): Διαμαντοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου 1, Χυδηριώτη 1, Ελευθεριάδου 1, Μαργαρίτα Πλευρίτου, Ξενάκη, Ασημάκη, Πάτρα, Νίνου 4, Βασιλική Πλευρίτου, Γιαννοπούλου 1, Μυριοκεφαλιτάκη, Σταματοπούλου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.