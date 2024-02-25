Αδιόρθωτοι οι πρωταθλητές Ιταλίας!
Η Νάπολι ήταν πολύ κοντά στο πρώτο της «διπλό» εδώ και 3 μήνες σε όλες τις διοργανώσεις, ωστόσο χάρη σε ένα γκολ του Ζίτο Λουβούμπο στο 90'+6', η Κάλιαρι κατόρθωσε να πάρει βαθμό (1-1) και κράτησε μακριά από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια τους «παρτενοπέι»!
Περισσότερα σε λίγο...
Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής
Παρασκευή, 23/2
Μπολόνια-Βερόνα 2-0
(27’ Φαμπιάν, 65’ Φρόιλερ)
Σάββατο, 24/2
Σασουόλο-Έμπολι 2-3
(54' Πιναμόντι, 77' Φεράρι - 11' Λουπέρτο, 64' Νιάνγκ πεν., 90+4' Μπαστόνι)
Σαλερνιτάνα-Μόντσα 0-2
(78' Μαλντίνι, 83' Πεσίνα)
Τζένοα-Ουντινέζε 2-0
(36' Ρετέγκι, 40' Μπάνι)
Κυριακή, 25/2
Γιουβέντους-Φροζινόνε 3-2
(3', 32' Βλάχοβιτς, 90'+5' Ρουγκάνι - 14' Σεντίρα,27' Μπρεσιανίνι)
Κάλιαρι-Νάπολι 1-1
(90'+6' Λουβούμπο - 65' Οσιμέν)
Λέτσε-Ίντερ (19:00)
Μίλαν-Αταλάντα (21:45)
Δευτέρα, 26/2
Ρόμα-Τορίνο (19:30)
Φιορεντίνα-Λάτσιο (21:45)
Η επόμενη αγωνιστική (27η)
Παρασκευή, 1/3
Λάτσιο-Μίλαν (21:45)
Σάββατο, 2/3
Ουντινέζε-Σαλερνιτάνα (16:00)
Μόντσα-Ρόμα (19:00)
Τορίνο-Φιορεντίνα (21:45)
Κυριακή, 3/3
Βερόνα-Σασουόλο (13:30)
Φροζινόνε-Λέτσε (16:00)
Έμπολι-Κάλιαρι (16:00)
Αταλάντα-Μπολόνια (19:00)
Νάπολι-Γιουβέντους (21:45)
Δευτέρα, 4/3
Ίντερ-Τζένοα (21:45)
