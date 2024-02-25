Αδιόρθωτοι οι πρωταθλητές Ιταλίας!



Η Νάπολι ήταν πολύ κοντά στο πρώτο της «διπλό» εδώ και 3 μήνες σε όλες τις διοργανώσεις, ωστόσο χάρη σε ένα γκολ του Ζίτο Λουβούμπο στο 90'+6', η Κάλιαρι κατόρθωσε να πάρει βαθμό (1-1) και κράτησε μακριά από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια τους «παρτενοπέι»!

Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής

Η επόμενη αγωνιστική (27η)

Μπολόνια-Βερόνα(27’ Φαμπιάν, 65’ Φρόιλερ)Σασουόλο-Έμπολι(54' Πιναμόντι, 77' Φεράρι - 11' Λουπέρτο, 64' Νιάνγκ πεν., 90+4' Μπαστόνι)Σαλερνιτάνα-Μόντσα(78' Μαλντίνι, 83' Πεσίνα)Τζένοα-Ουντινέζε(36' Ρετέγκι, 40' Μπάνι)Γιουβέντους-Φροζινόνε(3', 32' Βλάχοβιτς, 90'+5' Ρουγκάνι - 14' Σεντίρα,27' Μπρεσιανίνι)Κάλιαρι-Νάπολι(90'+6' Λουβούμπο - 65' Οσιμέν)Λέτσε-Ίντερ (19:00)Μίλαν-Αταλάντα (21:45)Ρόμα-Τορίνο (19:30)Φιορεντίνα-Λάτσιο (21:45)Λάτσιο-Μίλαν (21:45)Ουντινέζε-Σαλερνιτάνα (16:00)Μόντσα-Ρόμα (19:00)Τορίνο-Φιορεντίνα (21:45)Βερόνα-Σασουόλο (13:30)Φροζινόνε-Λέτσε (16:00)Έμπολι-Κάλιαρι (16:00)Αταλάντα-Μπολόνια (19:00)Νάπολι-Γιουβέντους (21:45)Ίντερ-Τζένοα (21:45)

