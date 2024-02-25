Λογαριασμός
Νοκ άουτ στο 90'+6' έμεινε η Νάπολι από την Κάλιαρι - Χωρίς «διπλό» για 3 μήνες οι Ναπολιτάνοι

Η Νάπολι κρατούσε «σφιχτά» το πρώτο της «διπλό» εδώ και 3 μήνες, ωστόσο με ένα γκολ του Λουβούμπο στο 90'+6' η Κάλιαρι της το στέρησε, παίρνοντας την ισοπαλία με σκορ 1-1!

Napoli

Αδιόρθωτοι οι πρωταθλητές Ιταλίας!

Η Νάπολι ήταν πολύ κοντά στο πρώτο της «διπλό» εδώ και 3 μήνες σε όλες τις διοργανώσεις, ωστόσο χάρη σε ένα γκολ του Ζίτο Λουβούμπο στο 90'+6', η Κάλιαρι κατόρθωσε να πάρει βαθμό (1-1) και κράτησε μακριά από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια τους «παρτενοπέι»!



Περισσότερα σε λίγο...

Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής

Παρασκευή, 23/2

Μπολόνια-Βερόνα 2-0
(27’ Φαμπιάν, 65’ Φρόιλερ)

Σάββατο, 24/2

Σασουόλο-Έμπολι 2-3
(54' Πιναμόντι, 77' Φεράρι - 11' Λουπέρτο, 64' Νιάνγκ πεν., 90+4' Μπαστόνι)

Σαλερνιτάνα-Μόντσα 0-2
(78' Μαλντίνι, 83' Πεσίνα)

Τζένοα-Ουντινέζε 2-0
(36' Ρετέγκι, 40' Μπάνι)

Κυριακή, 25/2

Γιουβέντους-Φροζινόνε 3-2
(3', 32' Βλάχοβιτς, 90'+5' Ρουγκάνι - 14' Σεντίρα,27' Μπρεσιανίνι)

Κάλιαρι-Νάπολι 1-1
(90'+6' Λουβούμπο - 65' Οσιμέν)

Λέτσε-Ίντερ (19:00)
Μίλαν-Αταλάντα (21:45)

Δευτέρα, 26/2

Ρόμα-Τορίνο (19:30)
Φιορεντίνα-Λάτσιο (21:45)

Η επόμενη αγωνιστική (27η)

Παρασκευή, 1/3

Λάτσιο-Μίλαν (21:45)

Σάββατο, 2/3

Ουντινέζε-Σαλερνιτάνα (16:00)
Μόντσα-Ρόμα (19:00)
Τορίνο-Φιορεντίνα (21:45)

Κυριακή, 3/3

Βερόνα-Σασουόλο (13:30)
Φροζινόνε-Λέτσε (16:00)
Έμπολι-Κάλιαρι (16:00)
Αταλάντα-Μπολόνια (19:00)
Νάπολι-Γιουβέντους (21:45)

Δευτέρα, 4/3

Ίντερ-Τζένοα (21:45)
