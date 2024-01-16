Τέλος ο Μουρίνιο από τη Ρόμα

Παρελθόν από τον πάγκο της Ρόμα μετά από δυόμισι χρόνια αποτελεί ο Ζοσέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος προπονητής οδήγησε τους «τζιαλορόσι» τον Μάιο του 2022 στην κατάκτηση του Europa League, ωστόσο ειδικά τη φετινή σεζόν τα αποτελέσματα δεν ήταν τα καλύτερα δυνατά.

Mετά την ήττα με 3-1 από τη Μίλαν, οι Ρωμαίοι είναι ένατοι στη Serie A με 29 βαθμούς και απολογισμό 8 νίκες, 5 ισοπαλίες και 7 ήττες. Παράλληλα, αποκλείστηκε από τη Λάτσιο (1-0) στα προημιτελικά του Κυπέλλου την περασμένη εβδομάδα, ενώ συνεχίζει στο Europa League αντιμετωπίζοντας τον Φεβρουάριο τη Φέγενορντ.

Συνολικά σε 138 αγώνες στον πάγκο της Ρόμα ο 60χρονος προπονητής είχε 68 νίκες, 30 ισοπαλίες και 40 ήττες.

Σύντομα θα υπάρχουν νέα για την διάδοχη κατάσταση, με ιταλικά ΜΜΕ να αναφέρουν πιθανή την ανάθεση των ηνίων της ομάδας στον θρύλο της Ρόμα, Ντανιέλε Ντε Ρόσι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.