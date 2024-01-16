Η μάχη των «αιωνίων» για την πρόκριση στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6

To ντέρμπι «αιωνίων» Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός με φόντο την πρόκριση στα προημιτελικά, στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6!
Ζήστε λεπτό προς λεπτό τις μεγάλες μάχες στο Κύπελλο, όπου το «ελληνικό clasico» μαγνητίζει. Την Τετάρτη (17/01) στις 21:00 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό, με τους «αιώνιους» να έχουν αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς μεταξύ τους με το 1-1 του πρώτου αγώνα.
Δύο ώρες νωρίτερα στην Θεσσαλονίκη κρίνεται άλλο ένα εισιτήριο για τους 8 του θεσμού, με το μπρα-ντε-φερ μεταξύ Άρη και ΑΕΚ, μετά το 0-0 της Opap Arena.
Το πρόγραμμα των αγώνων ρεβάνς της φάσης των 16 ανοίγει στις 15:00 με την αναμέτρηση Καλλιθέα-Παναιτωλικός και συνεχίζεται με το παιχνίδι Κηφισιά-ΟΦΗ στις 17:00, ενώ την ίδια ώρα ο Πανσερραϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, στο ημερολογιακά πρώτο ματς των προημιτελικών.
Η αυλαία ανοίγει σήμερα με τον αγώνα Ατρόμητος-ΑΕΛ στις 19:00.
Μετά το σφύριγμα της λήξης, μεταφερόμαστε στο στούντιο για σχολιασμό, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές.
