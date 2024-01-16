FIFA The Best: Ο Γκουαρδιόλα κορυφαίος προπονητής για το 2023

Τα ιστορικό τρεμπλ της Μάντσεστερ Σίτι τη σεζόν 2022/23 (Champions League, Premier League, FA Cup), χάρισε τον τίτλο του κορυφαίου προπονητή για το 2023 στον «αρχιτέκτονα» των «πολιτών» Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος κυριάρχησε στα βραβεία FIFA The Best.

Ο Καταλανός τεχνικός, που επικράτησε των Σιμόνε Ιντσάγκι και Λουτσιάνο Σπαλέτι στην ψηφοφορία της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας, αφιέρωσε αυτό το πολύ σπουδαίο ατομικό βραβείο στην ομάδα του και τους άμεσους συνεργάτες του στη Σίτι.

«Θέλω να μοιραστώ αυτό το βραβείο με τους ιδιοκτήτες της Μάντσεστερ Σίτι, με τον Φεράν Σοριάνο και με τον Τσίκι Μπεγκιριστάιν, που πίστεψαν σε μένα από την αρχή.

Εκ μέρους του προπονητικού επιτελείου μου αλλά και από μένα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους παίκτες μου. Ήταν ευχαρίστηση να ζω μαζί τους τα τελευταία χρόνια...» τόνισε ο Γκουαρδιόλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

