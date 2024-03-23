Λογαριασμός
Τελικός Conference League στην ΟPAP Arena: Ο... αστερίσκος της UEFA για την παράδοση του γηπέδου από την ΑΕΚ

Λιγότερες από 70 ημέρες απομένουν για τον μεγάλο τελικό του Conference League στην OPAP Arena

Γήπεδο ΑΕΚ

Όλες οι εκκρεμότητες έχουν διευθετηθεί πλήρως, ότι βελτιωτικά έργα ζητά η UEFA από τα γήπεδα που διοργανώνουν τελικό της έχουν ολοκληρωθεί και πλέον η ΑΕΚ καλείται να «παραδώσει» το «σπίτι» της στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου 10 ημέρες πριν τον τελικό. Τι σημαίνει αυτό; Δεδομένου ότι είναι προγραμματισμένος για τις 29 του Μαΐου, η OPAP Arena θα τεθεί στη διάθεσή της UEFA στις 19 του ίδιου μήνα, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες.

Το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League ολοκληρώνεται με βάση τα τωρινά δεδομένα στις 12 Μαΐου, οπότε υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο επτά ημερών που επιτρέπει στην ΑΕΚ να δώσει στη φυσική της έδρα το τελευταίο παιχνίδι των playoffs με τη Λαμία.

Ποια η προϋπόθεση για να μεταφερθεί ο συγκεκριμένος αγώνας στο Ολυμπιακό Στάδιο; Οι ενδεχόμενες προκρίσεις Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στα ημιτελικά του Europa Conference League. Εφόσον μία ή και οι δύο ελληνικές ομάδες προκριθούν εκεί φυσιολογικά θα αλλάξει το πρόγραμμα του ελληνικού πρωταθλήματος με δεδομένες τις αναβολές στα εγχώρια παιχνίδια των εκπροσώπων μας. Κάτι που σημαίνει ότι αναγκαστικά το φινάλε του πρωταθλήματος θα πάει πίσω. Ήδη το ντέρμπι ανάμεσα σε «Δικέφαλο του Βορρά» και «ερυθρόλευκους» για την 5η αγωνιστική των playoffs έχει πάρει αναβολή.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Conference League UEFA ΑΕΚ ποδόσφαιρο
