Euro 2024: Με τον κόσμο στο πλευρό της η Εθνική στη Γεωργία - Ανάρπαστα τα 2.300 εισιτήρια

Τον αριθμό των 2.300 εισιτηρίων δικαιούται η Εθνική για τον τελικό των playoffs του Euro 2024 στην Τιφλίδα με τη Γεωργία, με τη ζήτηση που υπάρχει από τον κόσμο να είναι μεγάλη

Εθνική ομάδα

Το παιχνίδι που θα κρίνει την επιστροφή της ή μη στις μεγάλες διοργανώσεις μετά από μία δεκαετία θα δώσει η Εθνική στην Τιφλίδα απέναντι στη Γεωργία (26/03, 19:00).

Η Ελλάδα δεν θα είναι μόνη της, αφού όπως έγινε γνωστό δικαιούται 2.300 εισιτήρια (δηλαδή το 5%) και από το βράδυ του Σαββάτου (24/03) αναμένεται να ξεκαθαρίσουν τα δεδομένα για τον κόσμο που θα έχει στο πλευρό της η «γαλανόλευκη».

Πάντως, οι πληροφορίες κάνουν λόγο πως τα αιτήματα προς την ΕΠΟ είναι πολλά, δείγμα της τεράστιας επιθυμίας που υπάρχει για την επιστροφή της Ελλάδας σε ένα μεγάλο τουρνουά μετά από μια δεκαετία.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: εθνική Ελλάδος ποδόσφαιρο Euro 2024
