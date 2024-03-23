Το παιχνίδι που θα κρίνει την επιστροφή της ή μη στις μεγάλες διοργανώσεις μετά από μία δεκαετία θα δώσει η Εθνική στην Τιφλίδα απέναντι στη Γεωργία (26/03, 19:00).

Η Ελλάδα δεν θα είναι μόνη της, αφού όπως έγινε γνωστό δικαιούται 2.300 εισιτήρια (δηλαδή το 5%) και από το βράδυ του Σαββάτου (24/03) αναμένεται να ξεκαθαρίσουν τα δεδομένα για τον κόσμο που θα έχει στο πλευρό της η «γαλανόλευκη».

Πάντως, οι πληροφορίες κάνουν λόγο πως τα αιτήματα προς την ΕΠΟ είναι πολλά, δείγμα της τεράστιας επιθυμίας που υπάρχει για την επιστροφή της Ελλάδας σε ένα μεγάλο τουρνουά μετά από μια δεκαετία.

