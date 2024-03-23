Αλμέιδα: «Είχα προτάσεις, αλλά το απολαμβάνω στην ΑΕΚ»

Πιστός στο πρότζεκτ του με την ΑΕΚ είναι ο Ματίας Αλμέιδα. Ο Αργεντινός τεχνικός παραχώρησε συνέντευξη στην πατρίδα του και στο «TNT Sports Argentina», ερωτώμενος αρχικά για το εάν θα επέστρεφε στη Ρίβερ Πλέιτ. «Σήμερα δεν σκοπεύω να επιστρέψω στο ποδόσφαιρο της Αργεντινής, αλλά δεν λέω ότι ούτε θα το κάνω ποτέ», εξήγησε ο προπονητής του «δικεφάλου».

Εν συνεχεία, δε, τόνισε ότι απολαμβάνει την παρουσία του στην «Ένωση» και πως θέλει να εξαντλήσει το συμβόλαιο που έχει μαζί της (μέχρι το 2028), ενώ αποκάλυψε ότι είχε προτάσεις από ομάδες που αγωνίστηκε.

«Σ' αυτή τη ζωή τίποτα δεν διαρκεί για πάντα και κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Σήμερα το απολαμβάνω που είμαι στην ΑΕΚ. Θέλω να εκπληρώσω το συμβόλαιό μου με την ΑΕΚ. Eίχα προτάσεις από συλλόγους που έπαιξα, αλλά είμαι καλά εδώ κάνοντας αυτό που μου αρέσει. Δεν είμαι εδώ και θέλω να κάνω κάτι άλλο. Το απολαμβάνω», σημείωσε χαρακτηριστικά ο «Πελάδο».

Αναφέρθηκε δε και στη φετινή ευρωπαϊκή παρουσία της ΑΕΚ: «Βρεθήκαμε έναν γύρο πριν τους ομίλους του Champions League και στη συνέχεια παίξαμε στο Europa League σ' έναν όμιλο Champions League με ομάδες όπως η Μπράιτον, ο Άγιαξ και η Μαρσέιγ. Ήταν ιστορική η νίκη μέσα στο Μπράιτον με 2-3».

Ολοκληρώνοντας, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε πως «στην Ελλάδα σέβονται πολύ τους Αργεντινούς», για να εξήρει στη συνεχεία τον Πόνσε: «Ο Εσεκιέλ τα πηγαίνει εξαιρετικά, σκοράρει και θυμίζει... "Βάρβαρο"».

