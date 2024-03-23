Βλαχοδήμος: «Αν κάποια στιγμή γυρίσω στην Ελλάδα θα είναι μόνο για τον Παναθηναϊκό»

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος παραχώρησε συνέντευξη στους Betarades και μίλησε μεταξύ άλλων για τον Παναθηναϊκό.

Ο 29χρονος τερματοφύλακας ανέφερε πως αν γυρνούσε στην Ελλάδα θα ήθελε να φορέσει μόνο τη φανέλα του «τριφυλλιού», τονίζοντας πως ήταν το καλύτερο βήμα που έκανε στην καριέρα του.

Στη συνέχεια μίλησε και για την Εθνική Ελλάδας, αλλά και για τον Γκουστάβο Πογέτ.

Αναλυτικά όλα όσα είπε:

«Από παιδί, έγινα άνδρας. Με βοήθησε πολύ σε αυτό το κομμάτι, ξεκίνησα να παίζω στο πρωτάθλημα. Με βοήθησε να πάρω την μεταγραφή στην Μπενφίκα», ανέφερε αρχικά ο Έλληνας γκολκίπερ για τον Παναθηναϊκό.

«Με όλους τους τερματοφύλακες στον Παναθηναϊκό είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Βοηθήσαμε ο ένας τον άλλον. Ο Λουκ Στιλ με είχε πλησιάσει και μου είχε πει, εγώ είμαι εδώ για να σε βοηθάω. Ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο».

Για τη δύσκολη περίοδο τη χρονιά των οικονομικών δυσκολιών: «Στα αποδυτήρια ήταν πάντα ωραία, γελούσαμε. Είχαν έρθει πολλά ονόματα, κι εγώ ήμουν ένας. Είχα τη βοήθεια βέβαια, ο Παναγιώτης (σ.σ. ο αδερφός του) ήταν ήδη τρεις εβδομάδες εκεί. Δεν θυμάμαι μία μέρα που να είχαμε άσχημο κλίμα. Όταν σκέφτομαι την καριέρα μου πίσω, ήταν το καλύτερο βήμα που έκανα».

Για όσα ειπώθηκαν το καλοκαίρι και τη σύνδεσή του με τον Ολυμπιακό, μέσω της Νότιγχαμ Φόρεστ: «Ήρθα ξεκάθαρα μόνο για τη Νότιγχαμ, να παίξω στην Premier League, στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Ήταν ξεκάθαρο από την αρχή».

Για το ενδεχόμενο επαναπατρισμού του: «Ο στόχος μου αυτή τη στιγμή δεν είναι να γυρίσω στην Ελλάδα. Αλλά, αν κάποια στιγμή είναι να γυρίσω, θα ήθελα να γυρίσω στον Παναθηναϊκό».

Για την Εθνική ανέφερε: «Όλοι θέλουμε μετά από δέκα χρόνια να πάμε σε ένα Euro. Είμαστε σε καλό δρόμο. Ξέρουμε πού είμαστε, τι μπορούμε. Έχουμε ποιοτική ομάδα, με καλούς και έμπειρους παίκτες. Έχουμε ένα καλό μείγμα. Νεαροί, με ταλέντο, με εμπειρία. Είναι το όνειρο όλων μας. Για μένα θα ήταν διπλή χαρά, να γυρίσω στη Γερμανία και να παίξω στο Euro με την Ελλάδα, στη χώρα που γεννήθηκα».

