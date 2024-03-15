Λογαριασμός
Τα είπε με τους αρχηγούς της Εθνικής ο Μπαλτάκος

Συνάντηση με τους αρχηγούς της Εθνικής, Τάσο Μπακασέτα, Πέτρο Μάνταλο και Γιώργο Τζαβέλλα, είχε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Τάκης Μπαλτάκος

Ο Τάκης Μπαλτάκος τα είπε με τους αρχηγούς της Εθνικής.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ συναντήθηκε με τους Τάσο Μπακασέτα, Πέτρο Μάνταλο και Γιώργο Τζαβέλλα στα γραφεία της Ομοσπονδίας, παρουσία του τεχνικού διευθυντή των Εθνικών Ομάδων, Κώστα Κωνσταντινίδη.

Ο λόγος του ραντεβού ήταν να γίνει συζήτηση για όλα τα θέματα, τα οποία αφορούν την Εθνική Ομάδα, ιδιαιτέρως λόγω των υποχρεώσεων της γαλανόλευκης στα playoffs με στόχο την πρόκριση στα τελικά του Euro 2024. Η κουβέντα έγινε σε πνεύμα σύμπνοιας, και αγαστής συνεργασίας, όπως ενημερώνει η ΕΠΟ.

