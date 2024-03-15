«Τα βράδια μας! Τα οικογενειακά!»: Το πάρτι του ΠΑΟΚ μετά την πρόκριση

Ο ΠΑΟΚ έκανε επική ανατροπή και κατάφερε να αποκλείσει με 5-1 τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League για δεύτερη φορά μέσα σε τρία χρόνια.

Μετά το τέλος του αγώνα, ποδοσφαιριστές και κόσμος έγιναν ένα και πανηγύρισαν με την ψυχή τους αυτό το σπουδαίο αποτέλεσμα, με την ΠΑΕ να δημοσιεύει τη συγκεκριμένη στιγμή και να την περιγραφή να γράφει: «Τα βράδια μας! Τα οικογενειακά!».

