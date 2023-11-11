Η πρόταση Κασσελάκη για δημοψήφισμα είναι βαθιά αντιδημοκρατική, προσβλητική και διχαστική, επισήμανε η Έφη Αχτσιόγλου μετά την αποχώρησής και των συνεργατών της, του Διονύση Τεμπονέρα και των μελών της «Ομπρέλας» από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το προεδρείο δεν δέχθηκε την πρότασή τους να προηγηθεί συζήτηση για το δημοψήφισμα.

Προηγήθηκε πρόταση μομφής του Νάσου Ηλιόπουλου στο προεδρείο.

«Σήμερα έθεσα ένα ζήτημα υπαρξιακό που αφορά το διάγγελμα του προέδρου για το δημοψήφισμα. Πρόταση αντιδημοκρατική και διχαστική για τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Είπα να την συζητήσουμε άμεσα πριν από οποιαδήποτε άλλη συζήτηση. Είπα μάλιστα ότι η συνεδρίαση στην ΚΕ είναι άνευ περιεχομένου. Από την πλευρά του το προεδρείο αρνήθηκε να θέσει οποιοδήποτε θέμα ψηφοφορίας, υπήρξε απόρριψη, ενώ κατά την γνώμη μου η πλειοψηφία ήθελε να συζητηθεί αυτό το θέμα. Σήμερα το όργανο του ΣΥΡΙΖΑ καταπατήθηκε βάναυσα. Δεν πρόκειται για ένα ζήτημα πολιτικής διαφωνίας. Αλλά υπαρξιακό» σημείωσε η Έφη Αχτσιόγλου.

«Δεν είχε νόημα η παραμονή μας στη συνεδρίαση» τόνισε, διευκρινίζοντας ότι δεν αποχωρεί από το κόμμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.