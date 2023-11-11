Mήνυμα προς τη γείτονα χώρα Τουρκία έστειλε σήμερα Παρασκευή 11 Νοεμβρίου από τη Χίο όπου βρέθηκε, ο Υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση στις εκδηλώσεις για τα 111 χρόνια από την απέλευθέρωση του νησιού από τον Οθωμανικό ζυγό.

«Υπάρχουν, είπε, ισχυρισμοί, ότι τα νησιά μας επικάθονται πάνω στην Ασιατική υφαλοκρηπίδα. Αυτό δεν ισχύει, η Χίος, όπως και όλα τα νησιά του Αιγαίου, απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα του Διεθνούς Δικαίου, δηλαδή υφαλοκρηπίδα, Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) και χωρικά ύδατα έως 12 ναυτικά μίλια».

Επίσης ο κ. Δένδιας μετέφερε, μήνυμα στήριξης της Χίου από την Ελληνική Κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι αυτή η στήριξη δεν αφορά μόνο στην οικονομική δραστηριότητα του νησιού αλλά πρώτιστα και μέγιστα στην εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα. «Η Ελληνική Δημοκρατία έχει συνταγματικό καθήκον προάσπισης αυτών των δικαιωμάτων, το οποίο δεν πρόκειται να παραλείψει οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση», ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

Είχα τη μεγάλη τιμή να εκπροσωπήσω την Ελληνική Κυβέρνηση στα Ελευθέρια της Χίου, για την 111η επέτειο της Απελευθέρωσης και να καμαρώσω στην παρέλαση τα τμήματα της 96 ΑΔΤΕ, τους Εθνοφύλακες, τους μαθητές και τους άλλους συμμετέχοντες. Χρόνια πολλά στη Χίο μας! pic.twitter.com/O4DExbuA3e — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 11, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.