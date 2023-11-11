Ο Στέφανος Κασσελάκης εξαπέλυσε πυρά στην Κεντρική Επιτροπή κατά των υπό διαγραφή στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σε όσους εναντιώνονται στους χειρισμούς του, εν μέσω χειροκροτημάτων και αποδοκιμασιών.

«Η αποχώρηση των υπό διαγραφή στελεχών, δεν είναι η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά η αρχή της ενότητας», διεμήνυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ



Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην ομιλία του κατηγόρησε την εσωκομματική αντιπολίτευση για απόπειρα διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως δεν γίνεται να είναι στο κόμμα με τα όσα λένε και κάνουν. Παράλληλα, επέμεινε πως ορισμένα στελέχη που είναι εναντίον του υπέσκαπταν με την στάση τους τον ΣΥΡΙΖΑ επί Αλέξη Τσίπρα.



Ο Δημήτρης Βίτσας αποχώρησε από την αίθουσα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για όσα ακούγονταν σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ο Δημήτρης Βίτσας βγαίνοντας είπε «φεύγω, δεν μπορώ να ακούω τον Κασσελάκη».



Από πλευράς του, ο Νίκος Φίλης φώναζε «αίσχος» την ώρα που μιλούσε ο Στέφανος Κασσελάκης.



