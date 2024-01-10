Συμφωνία που αλλάζει τα δεδομένα: Το ΒCL ανακοίνωσε τη συνεργασία του με την ΤΕΑΜ Marketing

Η FIBA ClubCo, η εταιρία που ιδρύθηκε από τη FIBA και την επενδυτική εταιρεία GCBH LP και η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αναδιαμόρφωση του τοπίου των ευρωπαϊκών διασυλλογκών διοργανώσεων ανακοινώνει τη στρατηγική συνεργασία με την την παγκόσμια εταιρεία αθλητικού μάρκετινγκ, TEAM Marketing, έως το 2028.

Η TEAM θα έχει συμβουλευτικό ρόλο στη FIBA ClubCo σχετικά με τη στρατηγική (για την ανάπτυξη), ενώ θα διαχειρίζεται τις χορηγιών των βασικών διοργανώσεων. Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης της συνεργασίας, η ΤΕΑΜ θα υποστηρίξει το Basketball Champions League και το FIBA Intercontinental Cup κάνοντας την ανάλυση της μέχρι τώρα στρατηγικής και εμπορικής προσέγγισης των δύο διοργανώσεων και οι δύο πλευρές θα συνεγαστούν για τη βελτίωσή τους μέσα στο 2024.

"Είμαστε στην εξαιρετικά ευχάριστη θέση να μπαίνουμε στη συνεργασία με την Team Marketing, έναν οργανισμό που έχει αποδείξει ότι μπορεί να δημιουργήσει και να αναπτύξει την αξία διασυλλογικών διοργανώσεων που λειτουργούν σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον", δήλωσε ο CEO του Champions League Πατρίκ Κομνηνός.

"Η ΤΕΑΜ Marketing έχει μία απαράμιλλη επίδοση στην ανάπτυξη προϊόντων και στη βοήθεια που παρέχει για τη διαμόρφωση αθλητικών οικοσυστημάτων. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς είναι σαφές ότι το περιβάλλον των διασυλλογικών διοργανώσεων στην Ευρώπη θα μπορούσε να επωφεληθεί από τη μεγαλύτερη σαφήνεια που θα υπάρχει για τους φιλάθλους και όλους όσοι είναι εμπλεκόμενοι», πρόσθεσε ο κ. Κομνηνός.

Η συμφωνία σημαίνει ότι η ΤΕΑΜ έχει εντολή να πουλήσει αποκλειστικά και παγκοσμίως τα δικαιώματα μάρκετινγκ της FIBA Clubco, που αφορούν στο FIBA Intercontinental Cup και το Champions League τη χρονική περίοδο 2024-2028.

Η Kerstin Lutz, Διευθύνων Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στην TEAM, σχολίασε: "Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα παίξουμε ρόλο στην ανάπτυξη του μπάσκετ σε παγκόσμιο επίπεδο. Η οικοδόμηση μακροχρόνιων σχέσεων και των καλύτερων διοργανώσεων είναι τα στοιχεία για τα οποία είμαστε γνωστοί και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την FIBA ClubCo ώστε να βοηθήσουμε στη συνέχιση της ανάπτυξης των επιτυχημένων διασυλλογικών διοργανώσεων.

Πηγή: skai.gr

