Νικολακόπουλος: «Ενδεκάδα με εκπλήξεις ο Ολυμπιακός απόψε στη Λεωφόρο»

Τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, ενόψει του αποψινού αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη για τη φάση των «16» στο Κύπελλο Ελλάδας, μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Συγκεκριμένα, ο ρεπόρτερ της ομάδας ανέφερε πως η αίσθηση που υπάρχει είναι πως περιμένουμε εκπλήξεις στην ενδεκάδα των Πειραιωτών, μίνιμουμ τον Αλεξανδρόπουλο (πιθανότατα αντί του Μαντί) και τον Ρίτσαρντς (αντί του Ορτέγκα).

Έτσι ο Καρβαλιάλ θέλει το αρχικό σχήμα να έχει φρέσκα πόδια, για περισσότερο τρέξιμο.

Όπως είπε, για τον Ολυμπιακό είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι:

Πρώτον, γιατί κατά την άποψή του η πρόκριση σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό θα κριθεί απόψε.

Και δεύτερον, γιατί ο Ολυμπιακός χρειάζεται ένα αποτέλεσμα, για να σταματήσει την κατηφόρα που έχει πάρει, έχοντας στα τρία προηγούμενα παιχνίδια του, μία ισοπαλία και δύο ήττες μετά την αλλαγή προπονητή, και τις δύο νίκες που είχε ξεκινήσει ο Καρβαλιάλ.

