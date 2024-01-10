ΕΠΟ: Δωρεά 10 χιλιάδων ευρώ στην μνήμη του αστυνομικού του Ρέντη

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία τιμάει την μνήμη του αστυνομικού, Γιώργου Λυγγερίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του λίγες ημέρες μετά τα επεισόδια στου Ρέντη, όταν και τραυματίστηκε βαρύτατα από ναυτική φωτοβολίδα που σφηνώθηκε στο πόδι του.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΠΟ το μεσημέρι της Τετάρτης (10/01), γνωστοποίησε την απόφασή της να καταθέσει το ποσό των 10 χιλιάδων ευρώ στον ειδικό Λογαριασμό αρωγής προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας του Ιδρύματος Μέριμνας και Αριστείας της ΕΛ.ΑΣ., ως ελάχιστο φόρο τιμής στην μνήμη του δολοφονηθέντος αστυνομικού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ως ελάχιστη ένδειξη τιμής στη μνήμη του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη που έχασε τη ζωή σε επεισόδια οπαδικής βίας, πρόκειται να προχωρήσει σε σειρά ενεργειών ουσιαστικής και συμβολικής στήριξης της οικογένειας του αστυνομικού, αλλά και τους σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ως αρχική ενέργεια, η ΕΠΟ θα καταθέσει το ποσό των 10.000 ευρώ στον Ειδικό Λογαριασμό Αρωγής Προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας του Ιδρύματος Μέριμνας και Αριστείας της ΕΛ.ΑΣ. εις μνήμη Γιώργου Λυγγερίδη».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.