Superleague: Πέταξε την ευκαιρία ο ΠΑΣ Γιάννενα, 1-1 με τον Ατρόμητο

Σπατάλησε ευκαιρίες, προηγήθηκε στο 37' και αγωνίστηκε με παίκτη περισσότερο στο τελευταίο εικοσάλεπτο της εντός έδρας αναμέτρησής του με τον Ατρόμητο, αλλά δεν κατάφερε να πάρει μια νίκη-χρυσάφι στη μάχη της παραμονής ο ΠΑΣ Γιάννινα.

Παρότι ήταν ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, οι Ηπειρώτες δεν εκμεταλλεύτηκαν το αριθμητικό τους πλεονέκτημα στην «τελική ευθεία» και έμειναν στο ισόπαλο 1-1 κόντρα στους Περιστεριώτες που δεν «καιγόντουσαν» για τους βαθμούς.

Ο Ριένστρα άνοιξε το σκορ στο 37' και ο Αντζιέλσκι ισοφάρισε στο 58', ενώ ο Κιβρακίδης ήταν εκείνος που αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 73'. Μετά το τελικό 1-1 ο ΠΑΣ έμεινε στον πάτο της βαθμολογίας και μπαίνει ουραγός στα playouts, όντας στο -1 από την Κηφισιά και στο -2 από Βόλο και Παναιτωλικό, ενώ ο Ατρόμητος έφτασε τους 28 βαθμούς και παρέμεινε στην όγδοη θέση.

Στο μυαλό των κόουτς

Σε σύστημα 4-2-3-1 παρέταξε τον ΠΑΣ Γιάννινα ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος δεν είχε στη διάθεσή του Εραμούσπε, Τζίμα και Νάγκι. Ο Σούλης ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, ενώ οι Σόρια, Παντελάκης, Μπακαδήμας και Κιάκος ήταν η τετράδα άμυνας μπροστά του. Καραχάλιος και Τζίνο ήταν τα δύο χαφ, με τον Ριένστρα να έχει τον ρόλο του «δεκαριού» και με τους Οσέι-Τούτου, Ροσέρο να κινούνται στα άκρα, πίσω από τον πιο προωθημένο Κόντε.

Από την άλλη, ο Σάσα Ίλιτς επέλεξε το 4-3-3, έχοντας να διαχειριστεί τις πολλές απουσίες των Γιουμπιτάνα, Κεσχρίντα, Ντε Μποκ, Τζαβέλλας, Βαλένσια, Ρομπάιγ και Ασεβέδο. Ο Τσιντώτας διατήρησε τη θέση του κάτω από τα δοκάρια, με τους Κιβρακίδη, Τσακμάκη, Έρλινγκμαρκ και Αθανασίου τετράδα άμυνας, ενώ οι Κούντε, Κούεν και Έντερ αποτέλεσαν την τριάδα στον άξονα. Ο Ντιρκς είχε τον ρόλο του δεξιού εξτρέμ, ο Αγκιμπού Καμαρά του αριστερού, ενώ ο Αντζιέλσκι ήταν ο αιχμή του δόρατος στην επίθεση των φιλοξενούμενων.

Το ματς

Ανώτερος από τα πρώτα λεπτά του αγώνα ο ΠΑΣ, έφτιαξε την πρώτη του ευκαιρία για γκολ στο 7’, όταν ο Ροσέρο έκανε όμορφφη ατομική προσπάθεια κουβαλώντας την μπάλα για αρκετά μέτρα, πριν δοκιμάσει άστοχο πλασέ από τα όρια της περιοχής. Στο 13’ οι γηπεδούχοι απείλησαν ξανά την εστία του Τσιντώτα, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Κιάκου, ένα σουτ του Σόρια κόντραρε σε αμυντικό και κατέληξε λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι των φιλοξενούμενων, ενώ στο 21’ ένα έξυπνο γύρισμα του Κιάκου, πέρασε από όλους.

Στο 24’ ο Ροσέρο έκανε σέντρα-σουτ από τα δεξιά της επίθεσης του ΠΑΣ, με την μπάλα να κοντράρει στον Αθανασίου και να βρίσκει στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ στο 27’ ο Κόντε μπήκε με την μπάλα στη μεγάλη περιοχή του Ατρομήτου, αλλά καθυστέρησε πριν δώσει τελικά την πάσα στον Τζίνο, ο οποίος σούταρε ψηλά άουτ από το ύψος του πέναλτι. Ο Ατρόμητος λίγο έλειψε να σκοράρει με την πρώτη του τελική προσπάθεια στο ματς, στο 33’, όταν μετά από σέντρα του Έντερ, ο Αντζιέλσκι έστειλε την μπάλα χιλιοστά δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Σούλη με σκαστή κεφαλιά.

Τελικά, ο ΠΑΣ άνοιξε το σκορ στο 37’, με τον Τσακμάκη να κάνει λάθος κοντρόλ και με τον Κόντε να κάνει το κλέψιμο, πριν πασάρει στον Ριένστρα, ο οποίος πλάσαρε με τη μία και ψύχραιμα, νικώντας τον Τσιντώτα για το 1-0!

Στο 42’ ο Παντελάκης τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε αναγκαστικά από τον Σομποτσίνσκι, ρνώ στο 45’+1’ οι γηπεδούχοι «άγγιξαν» το δεύτερο γκολ, όταν μετά από σέντρα του Τούτου και εξ επαφής κεφαλιά του Μπακαδήμα από πολύ κοντά, η μπάλα κόντραρε στον Έρλινγκμαρκ και κατέληξε κόρνερ.

Η εικόνα το ματς δεν άλλαξε ούτε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με τον ΠΑΣ να έχει περισσότερη κατοχή και με τον Σόρια να σουτάρει πολύ άστοχα από πλάγια θέση στο 50’, στην πρώτη τελική προσπάθεια μετά την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια. Αργός ο ρυθμός και χωρίς φάσεις για γκολ η συνέχεια, με τον Ατρόμητο να ισοφαρίζει στο 58’, όταν μετά από γρήγορη αντεπίθεση και κεφαλιά-πάσα του Τζοβάρα, ο οποίος είχε περάσει στο ματς ως αλλαγή δύο λεπτά νωρίτερα, ο Αντζιέλσκι βγήκε τετ-α-τετ με τον Σούλη και αφού τον πέρασε, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1!

Με τους φιλοξενούμενους να έχουν ισορροπήσει το ματς μετά το γκολ της ισοφάρισης, ο Τσακμάκης έχασε ευκαιρία στο 71' , με προβολή του από το δεύτερο δοκάρι μετά από εκτέλεση φάουλ του Έντερ, όμως στο 73' ο Ατρόμητος έμεινε με δέκα παίκτες, αφού ο Κιβρακίδης ανέτρεψε με τάκλιν από πίσω τον Ντεμίρ, ανακόπτοντας αντεπίθεση του ΠΑΣ και βλέποντας την απευθείας κόκκινη κάρτα.

Από εκείνο το σημείο του ματς και έπειτα, ο ΠΑΣ πήρε ξανά την πρωτοβουλία των κινήσεων, με τον Τσιντώτα να αποκρούει εντυπωσιακά απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κόντε στο 76', ενώ ένα λεπτό αργότερα, ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου απέκρουσε μακρινό σουτ του Παμλίδη, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο Ροσάλες πήρε το... ριμπάουντ, αστοχώντας από πολύ πλεονεκτική θέση!

Στο 79' ο Σομποτσίνσκι δεν κατάφερε να σκοράρει με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Σόρια, ενώ στα τελετυαία λεπτά το παιχνίδι έγινε... ροντέο, με τον ΠΑΣ να πιέζει ψάχνοντας το γκολ της νίκης και με τον Ατρόμητο να βρίσκει άπλετο χώρο και να απειλεί με τις αντεπιθέσεις του. Στο 90'+2' ο Σόρια σούταρε με δύναμη, δίπλα από το αριστερό δοκάρι, ενώ στο 90'+3 ο Βέργος λίγο έλειψε να χαρίσει τη νίκη στον Ατρόμητο, αλλά πλάσαρε ψηλά από πολύ πλεονεκτική θέση.

MVP: Ο Έντερ βρισκόταν παντού για λογαριασμό του Ατρομήτου, όντας ξανά καθοριστικός για την ομάδα του, τόσο αμυντικά, όσο και επιθετικά.

Η σφυρίχτρα: Καλή σε γενικές γραμμές η διαιτησία του Βάτσιου, ο οποίος σωστά απέβαλλε τον Κιβρακίδη με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 73'.

Οι συνθέσεις των ομάδων

ΠΑΣ Γιάννινα (Γρηγορίου, 4-2-3-1): Σούλης - Σόρια, Παντελάκης (42’ Σομποτσίνσκι), Μπακαδήμας, Κιάκος - Καραχάλιος, Τζίνο (68’ Παμλίδης) – Ροσέρο (68’ Ροσάλες), Ριένστρα (79’ Λέο), Οσέι-Τούτου (46’ Ντεμίρ) – Κόντε.

Στον πάγκο έμειναν οι Αθανασίου, Πανάγου, Λιάσος και Τσαούσης.

Ατρόμητος (Ίλιτς, 4-3-3): Τσιντώτας - Κιβρακίδης, Τσακμάκης, Έρλινγκμαρκ, Αθανασίου - Κούντε, Κούεν (80’ Φριντγιόνσον), Έντερ – Ντιρκς (56’ Τζοβάρας), Αγκιμπού Καμαρά (75’ Τριμμάτης), Αντζιέλσκι (80’ Βέργος).

Δεν χρησιμοποιήθηκαν οι Μαρκετζάνι, Δήμος, Πομόνης, Καραμάνης. Βρακάς.

Διαιτητής: Αριστείδης Βάτσιος

Α' Βοηθός: Βασίλειος Μωϋσιάδης

Β' Βοηθός: Αχιλλέας Νίκζας

Τέταρτος: Σταύρος Τσιμεντερίδης

VAR: Φώτιος Πολυχρόνης

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.