Superleague: Δεν δυσκολεύτηκε ο Ολυμπιακός, 3-0 τον Βόλο που έπαιζε με «10» από το 6'

Ποντένσε κέρναγε, Ελ Κααμπί έπινε και ο Ολυμπιακός ισοπέδωσε τον Βόλο. Οι Πειραιώτες επικράτησαν… μόνο 3-0 της ομάδας του Κόντη στην αυλαία της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League στο «Γ. Καραϊσκάκης», ανέβηκαν στην 3η θέση και πλησίασαν στην κορυφή.

Ο «καυτός» Ελ Κααμπί με δύο γκολ απ’ το πρώτο μέρος έδειξε τον δρόμο προς τη νίκη απέναντι στην ομάδα της Μαγνησίας, η οποία αγωνίστηκε με δέκα παίκτες από το 6ο μόλις λεπτό λόγω αποβολής του Μπαριέντος. Στο 27’ ο Μαροκινός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με το σώμα, από μπαλιά του Όρτα, ενώ στο 45’+6’ ευστόχησε σε πέναλτι που κέρδισε ο Ποντένσε από τον Μύγα. Το 3-0 σημείωσε στο 87’ ο Γιόβεβιτς από ασίστ του Ελ Αραμπί. Ακυρώθηκαν τέρματα των Μασούρα (56’) και Ποντένσε (89’), έχασαν πολλές ευκαιρίες για πολύ πιο μεγάλη νίκη οι «ερυθρόλευκοι».

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-3-3 και αλλαγές σε πρόσωπα παρέταξε τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Τζολάκης ήταν κάτω από τα δοκάρια, ο Άμπι έκανε ντεμπούτο, έχοντας τον Ρέτσο στο πλευρό του, ενώ Ροντινέι και Ορτέγκα ήταν τα μπακ. Έσε, Όρτα και Τσικίνιο η τριάδα στα χαφ, με τους Μασούρα και Ποντένσε να βρίσκονται στα «φτερά», ενώ στην κορυφή ήταν ο Ελ Κααμπί.

Με 4-2-3-1 ξεκίνησε ο Βόλος. Στο τέρμα ήταν ο Κόβατς, στο κέντρο της άμυνας Ράσιτς και Σιέλης, με τους Μύγα και Λούνα να είναι τα μπακ. Ντε Καμπς και Μπαριέντος ήταν στα χαφ, ενώ η μεσοεπιθετική τριπλέτα αποτελούσαν Ολιβέρα, Ασεχνούν και Κόμπα, με τον Μωραΐτη να είναι στην κορυφή.

Το ματς

Με την αναμενόμενη φιλοσοφία μπήκαν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ολυμπιακός είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, ενώ ο Βόλος ήθελε να τον περιορίσει και να «χτυπήσει» κατά βάση μέσω των κόντρα επιθέσεων.

Στα πρώτα δέκα περίπου λεπτά όχι απλά δεν έγινε φάση, αλλά ουσιαστικά δεν παίχτηκε ποδόσφαιρο. Οι διακοπές ήταν συχνές λόγω του σκληρού παιχνιδιού και μόλις στο 6ο λεπτό υπήρξε κόκκινη για τον Βόλο. Ο Μπαριέντος έκανε πολύ σκληρό φάουλ στον Μασούρα (που έμεινε για αρκετή ώρα) και αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη.

Την πρώτη του καλή ευκαιρία, ο Ολυμπιακός τη βρήκε στο 9ο λεπτό με τον Ποντένσε να στέλνει λίγο έξω την μπάλα με αριστερό συρτό σουτ. Δύο λεπτά μετά ήταν η ώρα του Βόλου να γίνει επικίνδυνος, με τον Κόμπα να σεντράρει ωραία από τα αριστερά, αλλά ο Μωραΐτης δεν έφτασε στην μπάλα για λίγο. Στο επόμενο λεπτό, το εκτός περιοχής σουτ του Έσε ήταν δυνατό, αλλά και άστοχο, με την μπάλα να φεύγει πάνω από την αντίπαλη εστία.

Στο 18’ ο Ποντένσε εκτέλεσε φάουλ από πολύ καλή θέση, αλλά έστειλε λίγο δίπλα από την αντίπαλη εστία την μπάλα. Στο 20ο λεπτό οι Πειραιώτες έφτασαν πολύ κοντά στο γκολ, με τον Ποντένσε να κάνει κάθετη για τον Ελ Κααμπί, ο οποίος αστόχησε από εξαιρετική θέση. Παρόμοιο ήταν το σενάριο τέσσερα λεπτά μετά, με τον Μαροκινό να βρίσκεται σε θέση βολής, αλλά το σουτ του «έβγαλε» ο Κόβατς.

Η τρίτη ευκαιρία του Ελ Κααμπί αποδείχθηκε… φαρμακερή, με τον Ελ Κααμπί να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με το σώμα στο 27’, έπειτα από μπαλιά το Όρτα από τα αριστερά. Αμέσως μετά, οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν κοντά σε δεύτερο γκολ, με τον Μασούρα να πατάει περιοχή και να κάνει το γύρισμα για τον Ελ Κααμπί που δεν μπόρεσε να σκοράρει από κοντά, με τον Ράσιτς να παραχωρεί κόρνερ.

Ο Βόλος προσπάθησε να απειλήσει στο 38’ με τον Ασεχνούν να στέλνει την μπάλα λίγο έξω στο 38’ με εκτέλεση φάουλ. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ολυμπιακός είχε πολύ καλή στιγμή, με την μπάλα να στρώνεται στον Έσε, ο οποίος αστόχησε σχεδόν από το ύψος του πέναλτι.

Λίγο πριν την ανάπαυλα, ο Ολυμπιακός βρήκε και το 2-0. Ο Τσαγκαράκης κλήθηκε από το VAR για να δει τη φάση έπειτα από το μαρκάρισμα του Μύγα στον Ποντένσε μέσα στην περιοχή και έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Ελ Κααμπί ανέλαβε την εκτέλεση και με ωραίο χτύπημα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Φουριόζος μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός, έχοντας δύο καλές στιγμές στο πρώτο πεντάλεπτο, με τον Ποντένσε να απειλεί με κεφαλιά στη σέντρα του Μασούρα και την μπάλα να φεύγει λίγο έξω. Κάτι παρόμοιο συνέβη και στο 50’ έπειτα από τη σέντρα του Ροντινέι.

Στο 52’ η ομάδα του Μεντιλίμπαρ άγγιξε το 3-0. Αφού έφυγε στην κόντρα με αριθμητικό πλεονέκτημα, με τον Ποντένσε να σερβίρει για τον Μασούρα, που έκανε κακό κοντρόλ, με αποτέλεσμα να εκτελέσει από πιο δύσκολή γωνία και τον Κόβατς να μην του επιτρέπει να σκοράρει. Δύο λεπτά μετά, ο Τσικίνιο έπιασε σουτ και ο Κόβατς το έδιωξε, με τον Ελ Κααμπί να κάνει κακό κοντρόλ, με την άμυνα του Βόλου να διώχνει σε κόρνερ.

Στο 56’ ο Ολυμπιακός έστειλε για 3η φορά την μπάλα στα δίχτυα, αλλά παρέμεινε το 2-0. Ο Μασούρας νίκησε τον Κόβατς με κεφαλιά, αλλά στη συνέχεια ακυρώθηκε το γκολ για φάουλ του Ρέτσου.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε στο ίδιο τέμπο, παρουσιάζοντας αναποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια. Στο 67’ ο Ελ Ο Ελ Κααμπί βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά θέλησε να σιγουρέψει το γκολ και έστρωσε στον Ποντένσε, που μοίρασε στον Τσικίνιο, ο οποίος βρήκε σε ετοιμότητα τον Κόβατς.

Ο Μεντιλίμπαρ έβαλε φρέσκο αίμα στο γήπεδο, ώστε να εκμεταλλευτεί και την κούραση του Βόλου και απέκτησε πνοή επιθετικά. Ο Ελ Αραμπί είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες μέσα σε ένα δίλεπτο για να βρει δίχτυα. Στο 82’ δεν μπόρεσε να σκοράρει από κοντά, ενώ λίγο μετά του είπε «όχι» ο Κόβατς.

Στο 87’ ο Ελ Αραμπί πρόλαβε την έξοδο του Κόβατς, έκανε το γύρισμα για τον Γίοβετιτς, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Αμέσως μετά βρήκε δίχτυα και ο Ποντένσε, αλλά τα τέρμα του ακυρώθηκε μέσω VAR.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Ροντινέι (60’ Γιόβετιτς), Ρέτσος (60’ Μπιανκόν), Άμπι, Ορτέγκα - Έσε (60’ Αλεξανδρόπουλος), Όρτα, Τσικίνιο (73’ Ναβάρο)- Μασούρας, Ποντένσε, Ελ Κααμπί (73’ Ελ Αραμπί)

Στον πάγκο έμειναν οι Πασχαλάκης, Βέζο, Κάρμο, Ρίτσαρντς

Βόλος (Χρήστος Κόντης): Κόβατς - Μύγας, Ράσιτς, Σιέλης, Λούνας - Ντε Καμπς (46’ Κίτσος), Μπαριέντος – Ολιβέρα (60’ Μπερτόλιο), Ασεχνούν (75’ Τάχατος), Κόμπα (83’ Ασλανίδης) – Μωραΐτης

Στον πάγκο έμειναν οι Κόστιτς, Καραγιάννης, Ποπέσκου

Διαιτητής: Πέτρος Τσαγκαράκης (Χανίων)

Βοηθοί: Αντώνιος Σινιοράκης (Χανίων), Ιωάννης Καραλής (Ηλείας)

4ος Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)

VAR: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας), AVAR: Ηλίας Κωνσταντίνου (Πρέβεζας-Λευκάδος)

