Πέρασε από το «Γεντί Κουλέ» και πήρε τεράστια βαθμολογική ανάσα η Κηφισιά!

Στο μυαλό του κόουτς

Ο Πεπ Μελ παρέταξε τον ΟΦΗ με σύστημα 4-2-3-1. Κάτω από την εστία βρέθηκε ο Μπάουμαν, με τους Λάρσον, Βούρο, Θοράρινσον και Μπρεσάν να ξεκινούν στην τετράδα της άμυνας. Γκαγιέγος και Μεγιάδο έπαιξαν στον άξονα με τους Αποστολάκη και Τοράλ να ξεκινούν στις πτέρυγες και τον Ριέρα να παίζει πίσω από τον μοναδικό προωθημένο, Ισέκα.



Από την άλλη, στο ντεμπούτο του στον πάγκο της Κηφισιάς, ο Κώστας Μπράτσος παρέταξε την ομάδα με 4-2-3-1. Στα γκολπόστ ήταν ο Αναγνωστόπουλος, με τους Γκόμπελιτς, Τσάπαν, Τεσέιρα και Μιλίσεβιτς να ξεκινούν στην άμυνα. Βαφέας και Σολόα βρέθηκαν στον άξονα, με τη μεσοεπιθετική τριάδα να αποτελείται από τους Μενέντες, Κρισιούμα και Μπιφουμά, με τον Οζέγκοβιτς να αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης.

Το ματς

Το θετικό αντίκτυπο που είχε η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της Κηφισιάς φάνηκε με το… καλημέρα στο παιχνίδι, με τους φιλοξενούμενους να μπαίνουν δυναμικά και να βγάζουν ένταση και ενέργεια στον αγωνιστικό χώρο του «Γεντί Κουλέ». Πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο 3ο λεπτό του αγώνα, η ομάδα του Κώστα Μπράτσου έφτασε κοντά στο γκολ, όταν το σουτ του Τεσέιρα από πλεονεκτική θέση μετά από κόρνερ, κατέληξε ελάχιστα άουτ.



Τρία λεπτά αργότερα, οι φιλοξενούμενοι απείλησαν ξανά και πάλι από εκτέλεση κόρνερ, με την κεφαλιά του Οζέγκοβιτς στο πρώτο δοκάρι να περνάει πάνω από τα δοκάρια. Τελικώς, αυτό το εκρηκτικό ξεκίνημα της Κηφισιάς απέφερε «καρπούς» στο 8ο λεπτό, με τον Κρισιούμα να κερδίζει πέναλτι από τον Μπρεσάν. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Οζέγκοβιτς, ο οποίος με το 8ο φετινό του τέρμα στο πρωτάθλημα έκανε το 0-1 στο 10’!



Η εξέλιξη αυτή φαίνεται πως «αφύπνισε» τους Κρητικούς, οι οποίοι αμέσως μετά το γκολ ανέβασαν τις γραμμές τους και αύξησαν την πίεση προς την αντίπαλη άμυνα. Μέσα σε ένα δίλεπτο (11’-12’), οι γηπεδούχοι απείλησαν δις με τα άστοχα σουτ των Μεγιάδο και Θοράρινσον, ενώ πήραν και τον έλεγχο του αγώνα για περίπου ένα δεκάλεπτο.



Ωστόσο, η συνέχεια άνηκε στην Κηφισιά, η οποία έπαιζε γρήγορα και με κοντινές πάσες, απειλώντας με τον Μενέντες στο 19’μετά από όμορφη ομαδική προσπάθεια. Στο 24’, ο δραστήριος Κρισιούμα, «άγγιξε» το 0-2 με κοντινό σουτ, όμως η μπάλα βρήκε στον Τοράλ και κατέληξε κόρνερ. Από το μισάωρο και μετά, ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, με τον ΟΦΗ να προσπαθεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά από τα αντίπαλα καρέ, χωρίς ωστόσο ιδιαίτερη επιτυχία. Το μόνο που είχε να επιδείξει η ομάδα του Πεπ Μελ σε αυτό το διάστημα, ήταν το δυνατό σουτ του Τοράλ από τη μεγάλη περιοχή, το οποίο έδιωξε σωτήρια ο Σολόα στο 43'. Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο ΟΦΗ ζήτησε πέναλτι για μαρκάρισμα του Τσάπαν πάνω στον Ριέρα, ωστόσο, μετά από εξέταση VAR ο διαιτητής, Μανούχος, έδωσε οφσάιντ.



Η εικόνα του ΟΦΗ στο πρώτο ημίχρονο, ανάγκασε τον Πεπ Μελ να προβεί σε τρεις αλλαγές στην ενδεκάδα του στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, κάνοντας πολύ πιο επιθετική την ομάδα του με την είσοδο των Μπάκου, Φελίπε και Μπάκιτς. Η πρώτη στιγμή της επανάληψης ωστόσο άνηκε στην ομάδα των Βορείων Προαστίων με την εκτέλεση φάουλ του Μιλίσεβιτς να περνάει ελάχιστα μέτρα πάνω από την εστία του Μπάουμαν. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Μπάκιτς σε μια παρόμοια φάση για τον ΟΦΗ, «μιμήθηκε» τον Βόσνιο, στην πρώτη φάση των γηπεδούχων στο δεύτερο μέρος.



Όσο περνούσε η ώρα, οι γηπεδούχοι έπαιρναν ολοένα και περισσότερο την πρωτοβουλία των κινήσεων και έψαχναν το γκολ της ισοφάρισης, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσουν ιδιαίτερους κινδύνους. Σε ένα από τα λίγα ανεβάσματα της Κηφισιάς στο 45λεπτο, οι φιλοξενούμενοι ευτύχησαν να διπλασιάσουν τα τέρματά τους στο 64'! Συγκεκριμένα, μετά από φάση διαρκείας στα αντίπαλα καρέ, ο Μενέντες έκανε διαδοχικές ντρίπλες στα αριστερά της περιοχής πάνω στην γραμμή, έβγαλε τη σέντρα στην «καρδιά» της αντίπαλης άμυνας, με τον Οζέγκοβιτς προ κενής εστίας να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ του στο ματς και 9ο στο φετινό πρωτάθλημα!



Παρά το σοκ από το γεγονός ότι βρέθηκε με την... πλάτη στον τοίχο, ο ΟΦΗ δεν τα παράτησε και συνέχισε να ψάχνει το γκολ που θα τον ξαναβάλει στο κόλπο ενός θετικού αποτελέσματος. Ένα γκολ το οποίο και βρήκε στο 71ο λεπτό, με τον Αποστολάκη να πετάγεται πανέξυπνα στο πρώτο δοκάρι σε εκτέλεση κόρνερ του Νέιρα, και με την πλάτη (!) να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-2, βάζοντας εκ νέου «φωτιά» στο ματς!



Οι συνθέσεις του αγώνα:



ΟΦΗ (Πεπ Μελ): Μπάουμαν, Λάρσον, Θοράρινσον, Βούρος, Μπρεσάν (37' Λαμπρόπουλος), Γκαγιέγος, Μεγιάδο (53' Μπάκου), Ριέρα (53' Φελίπε), Τοράλ (46' Μπάκιτς), Αποστολάκης, Ισέκα.

Κηφισιά (Κώστας Μπράτσος): Αναγνωστόπουλος, Γκόμπελιτς, Τσάπαν, Τεσέιρα, Μιλίσεβιτς, Βαφέα, Σολόα, Μενέντες, Κρισιούμα, Μπιφούμα (61' Ίλιεφ), Οζέγκοβιτς.

