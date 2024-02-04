Χωρίς… φρένο το τρένο του Λεβαδειακού!



Η ομάδα της Βοιωτίας... περιορίστηκε (βάσει των ευκαιριών της) στο 2-0 υποδεχόμενη τον Ηρακλή στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής του Βόρειου Ομίλου της Super League 2, σημειώνοντας έτσι την 5η σερί της νίκη. Αποτέλεσμα φυσικά που τη διατηρεί στην κορυφή (42β.) και στο +3 από την ΑΕΛ, η οποία αυτή την ώρα παίζει με την Κοζάνη. Από την άλλη, ο Ηρακλής έμεινε 9ος (18β.).

Το σύνολο του Σωκράτη Οφρυδόπουλου μπήκε πολύ καλά στο παιχνίδι και σιγά-σιγά άρχισε να φτιάχνει και τις πρώτες του μεγάλες φάσεις, όπως εκείνες των Κουάδρα (14') και Γιαννιώτα (19'). Εντέλει, βρήκε δίχτυα στο 21', με τον δανεικό από τον Παναθηναϊκό, Γιώργο Νίκα, να πλασάρει εξαιρετικά στην κίνηση για το 1-0.

Οι γηπεδούχοι έφτασαν μια ανάσα από το 2-0 στο 39', όταν ο Τσάπρας έπιασε την κεφαλιά, ο Παλαβράκης απέκρουσε, με την μπάλα εν συνεχεία να βρίσκει και στο δοκάρι. Ωστόσο, ο Κουάδρα ήταν σε μεγάλα κέφια και ήρθε στο 42' να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του με ωραία κίνηση και πλασέ.

Ο Λεβαδειακός είχε τις στιγμές του και στο δεύτερο ημίχρονο, όπως ήταν η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Βήχου στο 62'. Την ίδια στιγμή, οι Βοιωτοί δεν δέχονταν καμία απειλή και αφού δεν διεύρυναν το υπέρ τους σκορ, αυτό έμεινε στο 2-0 μέχρι το φινάλε προσθέτοντας ακόμα ένα «τρίποντο» στο… σακούλι τους.

1ος όμιλος



20η αγωνιστική



Σάββατο 3 Φεβρουαρίου



Αναγέννηση Καρδίτσας-ΠΑΟΚ Β 0-3



Κυριακή 4 Φεβρουαρίου



Λεβαδειακός-Ηρακλής 2-0

(21' Νίκας, 42' Κουάδρα)



ΑΕΛ-Κοζάνη (15:00)

Απόλλων Πόντου-Καμπανιακός (15:00)



Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου



Νίκη Βόλου-ΑΕΚ Β (15:00)



Η επόμενη (21η) αγωνιστική



ΠΑΟΚ Β-ΑΕΛ

ΑΕΚ Β-Απόλλων Πόντου

Αιολικός-Λεβαδειακός

Κοζάνη-Καμπανιακός

Ηρακλής-Νίκη Βόλου



2ος όμιλος



17η αγωνιστική



Σάββατο 3 Φεβρουαρίου



Ολυμπιακός Β-Γιούχτας Αρχανών 3-1



Κυριακή 4 Φεβρουαρίου



Χανιά-Athens Kallithea FC (15:00)

Παναχαϊκή-Ηλιούπολη (15:00)

Διαγόρας-Τηλυκράτης (15:45)



Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου



Αιγάλεω-Παναθηναϊκός Β (15:00)

Καλαμάτα-Ιωνικός (16:00)



Η επόμενη (18η) αγωνιστική



Παναθηναϊκός Β-Χανιά

Διαγόρας-Ολυμπιακός Β

Γιούχτας Αρχανών-Αιγάλεω

Τηλυκράτης-Καλαμάτα

Ιωνικός-Παναχαϊκή

Athens Kallithea FC-Ηλιούπολη

