Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Το «crash test» των δύο ομάδων, τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έρχονται αντιμέτωποι για πέμπτη φορά μέσα στη σεζόν με τις νίκες μέχρι στιγμής να είναι μοιρασμένες. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι κανένα από τα προηγούμενα παιχνίδια δεν ήταν παρόμοιο με τα υπόλοιπα. Στο Σούπερ Καπ οι «πράσινοι» ήταν ανέτοιμοι και γνώρισαν στη συντριβή, στο ΟΑΚΑ για την Euroleague ηττήθηκαν στις λεπτομέρειες ενώ στα δύο παιχνίδια του πρωταθλήματος υπερίσχυσαν από τους Πειραιώτες.

Στο ντέρμπι του ΣΕΦ, το Τριφύλλι έπαιξε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα φανταστική άμυνα με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να μείνει στους 54 πόντους. Η επίδοση αυτή είναι η χειρότερη των «ερυθρόλευκων» μέσα στη σεζόν με τους Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου να «απενεργοποιούν» τον Πίτερς ενώ τα γκαρντ έκαναν εξαιρετική δουλειά πάνω στον Γουόκαπ.

